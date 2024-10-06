Türk mobilya sektöründen Hindistan ve Fas’a ticaret çıkarması

Türk mobilya sektörü, dünya sıralamasında hızla yükselmeye devam ediyor. Son 22 yılda 15 basamak birden atlayarak 8. sıraya yükselen sektör, şimdi de küresel pazarda ilk beşe girebilmek adına yeni hamleler gerçekleştiriyor. Türk mobilya ihracatçıları, ekim ayında Fas’a, kasım ayında ise Hindistan’a ticaret heyetleri düzenleyerek ihracat pazarlarında paylarını artırmayı hedefliyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Fas’a düzenlenecek olan “Mobilya Ticaret Heyeti” kapsamında 22 Türk firmasından 36 iş insanı Fas’a çıkarma yapacak. Fas’ın yıllık 700 milyon dolarlık mobilya ithalatında yüzde 15’lik paya sahip olduklarını belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Çin’i geçerek birinci ülke olma hedefini vurguladı. Gürle, “Fas’taki mobilya ithalatında İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak ikinci büyük tedarikçi konumuna ulaştık. Şimdi ise yüzde 15 olan payımızı yüzde 25’e çıkararak lider ülke konumuna geçmek istiyoruz” dedi.

Fas ile ticaret ilişkileri gelişiyor

Türk mobilya sektörü, son 5 yılda Fas’a olan ihracatını yüzde 100’den fazla artırarak 52 milyon dolardan 105 milyon dolara ulaştırdı. 2004 yılında Türkiye ve Fas arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Türk mobilya firmalarının Fas’ta mağaza açarak sektördeki paylarını artırdığını belirten Gürle, “Mobilya Ticaret Heyeti ile yeni iş birlikleri kurarak Çin’in liderliğini geride bırakmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hindistan’da hedef büyük

Kasım ayında Hindistan’a düzenlenecek olan ticaret heyetinin detaylarını paylaşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise Hindistan’daki büyüyen orta sınıf ve kentleşme sürecinin Türk mobilyaları için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Hindistan’a ihracatın 2020 yılında 7,7 milyon dolarken, 2023 yılında 17 milyon dolara ulaştığını aktaran Güngör, “Mobilya ihracatımızı orta vadede 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hindistan’ın sıcak ve nemli iklimine uyumlu kaliteli ve dayanıklı mobilyalarımız, estetik tasarımlarla Hindistan pazarında fark yaratıyor” dedi.

Küresel hedef: Daha katma değerli ihracat

Dünya mobilya sektörünün toplam 500 milyar dolarlık bir ihracat hacmine sahip olduğunu hatırlatan Güngör, 2023 yılında Türk mobilya sektörünün 4,6 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirtti. Döviz kurundaki artışın enflasyon karşısında yetersiz kalmasının sektörün rekabetçiliğini zorladığını ifade eden Güngör, daha katma değerli ihracat için tasarıma yatırım yapıldığını vurguladı. “Ezberbozan Tasarım Yarışması ile mobilya sektörü ve tasarım dünyası arasında güçlü bağlar kurmak istiyoruz. Şu an 3,5 dolar seviyesindeki ortalama ihraç fiyatımızı 6 dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılında Nijerya, Senegal, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ticaret heyetleri düzenleyecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Chicago’da gerçekleştirilen Neocon Show’a Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenleyerek küresel pazarlardaki varlığını artırmayı hedefliyor.