Türk müteahhitler 2 ayda 2 milyar dolarlık iş aldı

Yurt dışı müteahhitlik sektörü yılın yurt dı­şından önemli proje­lerini üstlenmeye devam edi­yor. Ticaret Bakanlığı verileri­ne göre, , yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den şubat ayı so­nuna kadar 133 ülkede 474,5 milyar dolar değerinde 11 bin 662 proje üstlendi. Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşa­nan ciddi siyasi istikrarsızlık­lar, konjonktürel sorunlar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 16,2 milyar dolar de­ğerinde 371 iş aldı. 2021'de ise salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azal­masına paralel olarak Türk fir­malarının yurt dışında üstlen­diği projelerin toplam bede­li 30,7 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde üstlenilen proje sa­yısı 443 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı müteahhitlik sektörü, geçen yılı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde geçirdi. Bu dönemde sektörün üstlen­diği proje sayısı 481, toplam proje bedeli yaklaşık 18,7 mil­yar dolar oldu. Geçen yıl içinde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 39 milyon 45 bin dolar olarak hesaplandı. Sektör, bu yılın ilk 2 aylık döneminde ise 26 proje üstlendi.

Bu dönemde üstlenilen pro­jelerin bedeli 1 milyar 850 mil­yon dolar olarak kayıtlara geç­ti. Yılın ilk iki aylık döneminde üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 71,1 milyon dolar ola­rak hesaplandı.

Rusya ve Türkmenistan ilk iki sırada

Müteahhitlik firmaların­ca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen proje­lerin ülkelere göre dağılımın­da Rusya yüzde 20,6'lık payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar yaklaşık 98 milyar dolarlık proje ger­çekleştirildi. Rusya'yı yüzde 10,7'lik payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 50,8 milyar dolar oldu. Irak yüzde 7'lik pay ve üstlenilen 33 milyar dolar­lık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Libya ve Kaza­kistan izledi. Müteahhitlik sek­törünün daha fazla pay almak için odaklandığı Suudi Arabis­tan pazarı da yüzde 5,2'lik pay ve 24,8 milyar dolarlık proje bedeliyle bu ülkelerin ardın­dan öne çıktı. Bugüne kadar en çok proje üstlenilen alanlara bakıldığında ise konut projele­rinin yüzde 14'lük payla ilk sı­rada yer aldığı görüldü. Konut projelerinin bedeli 66,6 milyar dolar oldu. Konut projelerini yüzde 13,4'lük pay ve 63,8 mil­yar dolarlık proje bedeliyle ka­ra yolları, tünel ve köprüler ta­kip etti. Enerji sektörü yüzde 8,3'lük payla yurt dışında üstle­nilen işlerde üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörün bugüne kadar üstlendiği proje tutarı 39,3 do­ları buldu. Türk müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 34,7 milyar dolarlık ticaret merkezi ve 30,5 milyar dolarlık havali­manı projesi üstlendi.

Firma sayısında Çin’den sonra ikinci sıradayız

ENR dergisinin geçen bir yılda üstlenilen uluslararası projelerin toplam bedeli üzerinden her yıl belirlediği dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye, 2003 yılında sadece 8 müteahhitlik firmasıyla yer alırken 2022'de 42 firmayla boy gösterdi. Derginin 2022 yılı sayısında yer alan bu firmalardan 8'i söz konusu listede ilk 100 firma arasında yer buldu, 2 Türk firması ise ilk 50'ye girdi. Türkiye listede firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.