Türk şirketi Kazakistan’a ilk alüminyum tesisini kuruyor

Kerim ÜLKER

Türk şirketlerinin son yıllarda madencilik sektöründe büyüdüğü Pazar Eski Sovyet Bloğu ülkeleri oldu. Cengiz Holding’den Kalyon Grubu’na, Yıldırım Holding’den Onur Group’a kadar özellikle inşaat şirketlerinin gözde alanı altın başta olmak üzere madencilik oldu.

Bu şirketlere şimdi de bir üretim tesisi daha ekleniyor. Bir Türk şirketi, Kazakistan’ın ilk alüminyum işleme tesisini kurma kararı aldı. İstanbul merkezli Altrade adlı Türk şirketi, Kazakisntan Hükümeti ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptı. Türk şirketi bu görüşmenin sonunda ülkenin Pavlodar bölgesinde alüminyum işleme tesisi kurmak için anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmayla kurulacak tesiste yılda 18 bin ton alüminyum levha üretilecek.

İki fazdan oluşacak, 36 milyon dolara mal olacak

Tesisin toplam yatırımı ise 36,5 milyon dolar yani yaklaşık 980 milyon TL’lik bir bütçeye denk geliyor. Edindiğim bilgilere göre tesiste işlenecek alüminyum başta havacılık ve otomotiv sektörü olmak üzere inşaat, gıda ve ev aletleri üretimine yönelik alanlara sağlanacak.

İki fazlı olacak projenin ilk aşamasında ise yatırım hacmi yaklaşık 8 milyar Kazak tengesi yani yaklaşık 17,2 milyon dolar olacak. İlk fazdaki üretimi ise 100 kişilik istihdam sağlayacak. İkinci aşama ise 9 milyar tenge yani bugünkü kurla yaklaşık 19,3 milyon dolar olacak. İstihdam sayısı benzer şekilde artacak ve 250’nin üzerinde olacak. Tesisin inşaatı sırasında çevre dostu teknolojiler kullanılacak.

Örneğin güneş panelleri ve baca filtreleri. Ayrıca yakıt olarak zararlı emisyon üretmeyen sıvılaştırılmış gaz kullanılması planlanıyor.

Madende gözde pazar Orta Asya

Türk şirketlerinin Orta Asya’yı da kapsayan Eski Sovyet coğrafyasında madencilik yatırımların son birkaç yılda hızlı büyüme gösteriyor. Azerbaycan’a 2021 yılında adım atan Cengiz Holding, Gashgaçay’ı iştiraki ait Eti Maden kanalıyla, diğer iki altın madeni olan Elbeidash ve Ağduzdağ yataklarını ise Kalyon Grubu’yla ortak olduğu Artvin Madencilik A.Ş adlı şirketle birlikte işletecek. İşletme süresi her iki projede de 30 yıl. Cengiz Holding’in Özbekistan’da altın madeni için davet aldığını hatırlatalım.

Geçtiğimiz aylarda da Kazakistan ulusal madencilik şirketi Tau-Ken Samruk ile Türk şirketi D Mineral ile ortak bir altın arama projesi başlatmıştı. Ukrayna’nın en önemli projelerine imza atan Onur Group, geçen ay Ukraynalı madencilik şirketi Rokytnivskyi Spetskaryer LLC’yi satın alarak granit üzerine madenleri bünyesine katmıştı. Onur Group’un ülkede 9 maden ruhsatı bulunuyor.