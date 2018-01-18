Türk şirketleri Katar'a çıkarma yaptı

18 Ocak 2018

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği ve 112 Türk firmasının katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenen fuarın açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Katar'a Türk şirketlerinin adeta çıkarma yaptığını kaydederek, Katar'da Türk mallarına ve şirketlerine karşı büyük ilgi olduğunu ifade etti.

Tüfenkci, "Bizler de Türkiye olarak bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Kalıcı ve sürdürülebilir iş birliğini artıracak projelere birlikte imza atmalıyız. Burada iş yapma şeklini iyi öğrenerek kalıcı olmamız gerekir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin bugün geldiği noktanın mükemmel olduğunu anlatan Tüfenkci, bu siyasi iklimin de değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Tüfenkci, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında bu ülkede alt yapı ve üst yapı projelerinden mobilya sektörüne kadar çok ciddi fırsatlar olduğunu vurguladı.

Katar'a ambargo uygulandığı dönemde Türkiye'nin hızlı bir şekilde hareket ederek bu ülkeye gıda maddeleri gönderdiğini hatırlatan Tüfenkci, bunun sürdürülebilir olmasını istediklerini söyledi.

"Bu fuarlar ihracatı artıracak"

Bülent Tüfenkci, bu fuarların Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacağını belirterek, Türk ürünlerine yönelik ilgiden bahsetti.

Katar'da Türk şirketlerine pozitif ayrımcılık yapılacağına ilişkin bir yorum üzerine Tüfenkci, yetkililerin kendilerine "Türk firmalara öncelik tanıyacağını" söylediğini aktardı.

Tüfenkci, Katar Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bu kapsamda çalışmaları olduğunu bildirdi.

Katar'a uygulanan ambargo sonrası Türkiye'nin bu ülkenin yanında olduğunu anlatan Tüfenkci, 2017'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin henüz kesin olmamakla birlikte 900 milyon dolara ulaştığını, bu rakamın daha da yukarılara çıkacağını vurguladı.

"Türk şirketlere öncelik verecekler"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonu için Türk şirketlerin herhangi bir proje üstlenip üstlenmeyeceğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Türk şirketlere öncelik tanıyacaklarını bizzat ifade ettiler. Bununla ilgili zaten Doğuş, TAV, Tekfen gibi firmalarımız görüşüyor ve önemli projeler gerçekleştiriyor. Türk firmaları yaklaşık 14,5 milyar dolarlık proje gerçekleştiriyorlar. Bu daha da artacak. Özellikle Cumhurbaşkanımızın haksızlığa karşı duruşunun Katar'da büyük bir memnuniyet uyandırdığını görüyoruz. Bunun meyvelerini fuarlarla, iş adamlarımızın gezileriyle alacağız."

"Katar'ın kapısı Türk şirketlerine her zaman açık"

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, iki ülke arasında her geçen gün daha iyiye giden bir ilişki olduğunu belirterek, iş birliğini daha da geliştireceklerini söyledi.

Al Sani, "Katar'ın kapısı Türk şirketlerine her zaman açık. Türk yatırımcıları bekliyoruz. Sadece 1-2 alanda değil en az 6-7 sektörde ilerleyeceğiz. Ayrıca Türk şirketlerine ayrıcalık tanıyoruz ve bundan sonraki süreçte yeni ayrıcalıklar için değerlendirmeler yapıyoruz." dedi.

İlk günde bin 600'den fazla iş görüşmesi, 60 milyon dolarlık ihracat

112 Türk firmasının katıldığı fuarda, Türkiye ve Katar arasında yeni ticaret köprüleri kurması hedeflenirken, açılış Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Al Sani'nin yanı sıra Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Medya City Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt'un katılımıyla başladı.

Fuarın ilk gününde bin 600'den fazla iş görüşmesi gerçekleştirilirken, 60 milyon dolarlık ihracat anlaşmasına imza atıldı.

Başta gayrimenkul olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer aldığı fuara Emlak Konut GYO, Çaykur, Tekfen, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketler başta olmak üzere toplamda 112 Türk şirketi katılıyor.

Kaynak: AA