Türk şirketleri STA öncesi Tayland’da! Hedef 5 milyar dolar

Kerim ÜLKER

Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında hedef coğrafya arasında yer alan Taylan ile Türkiye arasında masada olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için Mart ayı en önemli dönem olarak görülüyor. Geçen yıl 2.2 milyar dolarlık ticaret hacmi yaşanılan iki ülke arasında görüşmeler Ankara’nın mart ayında Ticaret Bakanlığı’nın bir heyetinin Bangkok’a gitmesi ile şekillenecek. 5 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmi hedefi için bu yılın ocak ayı sonunda Ankara’da.

Tayland ile yürütülen STA hazırlıklarının bu yıl içinde tamamlanması öngörülmüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai arasında imzalanan zaptın ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tayland Uluslararası İşbirliği Ajansı (TICA) arasında da iş birliği protokolü yapıldı.

İşte bu gelişmelerin ardından Tayland’da önemli bir görüşme trafiği başladı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Ticaret Heyeti, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta görüşmelere başladı. 19-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenen heyette Türkiye’nin önemli şirketlerinin temsilcileri katılıyor. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Nihat Uysallı, Tayland medyasına yaptığı açıklamada da heyet hakkında detaylı bilgi verdi.

Türkiye’nin pandemi sonrası küresel ticarette büyük bir başarıya imza attığını dile getiren Uysallı, “Türkiye’nin ihracatı her yıl dünya ihracatından daha hızlı; yüzde 10’dan fazla artıyor. Ürün yelpazesi ve üretim hacmi genişledi, ihracata konu ürün sayısı 5 bini, ihracat yapan firma sayısı ise 100 bini geçti” dedi.

Dış ticaret açığı Türkiye aleyhine 1.6 milyar dolar

İhracattaki artışa rağmen Tayland, Türkiye’nin en ciddi açık verdiği ülkelerden biri. Türkiye, Tayland ile dış ticaretinde net ithalatçı pozisyonunda. 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye’nin Tayland’a ihracatı sırasıyla 184 ve 236 milyon dolar olurken, 2021yılında bu rakam 282.5 milyon dolara çıktı.

Türkiye’nin Tayland’dan ithalatı da 2020’de 1.2 milyar dolar, 2021’de ise 1.6 milyar doları buldu. 2022’de ise rakam 1.9 milyar dolar ulaştı. Yani geçen yıla göre dış ticaret hacmi, Türkiye aleyhine 1.6 milyar dolar oldu. STA’nın imzalanmasıyla birlikte bu durumun Türkiye lehine dönebileceği vurgulanıyor. Türkiye Tayland'a en çok kimya, madencilik, makine ve tarım ürünü satıyor.