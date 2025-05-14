Türk somonundan 35,8 milyon dolarlık ihracat!

Doğu Karadeniz'den Ocak-Nisan döneminde 35,8 milyon dolarlık Türk somonu ihracatı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden yılın ilk dört ayında toplam 5 bin 249 ton Türk somonunun yurt dışına gönderildiğini belirtti. Bu ihracattan elde edilen gelirin 35 milyon 850 bin 664 dolar olduğunu ifade eden Kobya, Türk somonunun 12 ülkeye satıldığını söyledi.

En fazla ihracat yapılan ülke Rusya

Rusya Federasyonu, 23 milyon 257 bin 884 dolarla en fazla ihracat yapılan ülke olurken, Japonya 6 milyon 103 bin 117 dolar ve Belarus 3 milyon 321 bin 887 dolarla Rusya’yı takip etti.

Kobya, Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatın yüzde 77'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu dönemde Trabzon'dan 9 ülkeye 3 bin 978 ton Türk somonu ihraç edilirken, buradan elde edilen gelir 27 milyon 518 bin 674 dolar oldu.

Kobya, Türk somonunun bölge ihracatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, ihracatı artırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.