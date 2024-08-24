Türk Telekom'dan yeni basın tarifesi: İşte aylık ücreti...

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, "Türk Telekom Prime Basın Tarifesi" aylık 40 GB internet, Türk Telekom mobil ve sabit hatlarla sınırsız ve her yöne 1000 dakika konuşma, 1000 SMS içeriyor. İlk 2 fatura dönemi ücretsiz olan bu teklif 12 ay taahhütle aylık 200 liraya kullanılabilecek.

Tarifeye gelen Basın Mensupları, her ay 7 gün yurt dışında 57 ülkede tarifelerini ücretsiz kullanma hakkından ve Prime dünyasının kahveden seyahate, giyimden eğlenceye kadar tüm ayrıcalıklarından yararlanabilecek.