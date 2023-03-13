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Türk Ticaret Bankası'na tekstilci talip

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Türk Ticaret Bankası'na halka açık olan Rubenis Tekstil talip oldu. Şirket satın almak için ihaleye katılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Uzun yıllardır satışı gündemde olan ancak ihaleye çıkmayan Türk Ticaret Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışına karar verildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Rubenis Tekstil, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin satış ihalesine iştirak edilmesine karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 10.03.2023 Tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesine iştirak edilmesine, söz konusu ihaleye Şirketimiz adına katılmak, fiyat teklifi vermek, devir işlemlerini yapmak vb. her türlü hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın OSMAN İPEK'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İhale süreciyle ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır."

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