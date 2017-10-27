Türk traktörleri 130'u aşkın ülkeye satılıyor

27 Ekim 2017

Dünyanın en büyük dördüncü traktör pazarına sahip olan Türkiye'de üretilen traktörler, 5 kıtada 130'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir yaptığı açıklamada, pazarda satılan her iki traktörden birinin TürkTraktör fabrikalarından çıktığını belirtti.

Özdemir, sektörde yüksek teknolojinin ihtiyaç haline geldiğini, GPS ve hassas tarım sistemlerinin çok önem kazandığını vurguladı.

Tarımsal aktivitelerin hassasiyetle yapılmasını sağlayacak, operatörden kaynaklanan hataları minimize edecek, GPS sistemlerini ve hassas tarım tekniklerini kullanmayı sağlayacak sistemleri üretmeye çalıştıklarını aktaran Özdemir, Ar-Ge birimlerinde 150'ye yakın mühendisle bu yıl 25 proje üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Özdemir, yüksek teknolojili, GPS veya uydu sistemli hatta traktörü operatörsüz kullanmayı sağlayan yüksek teknolojili tarım sistemlerinin bugünün en önemli konusu olduğunu ifade ederek, "Avrupalı veya Amerikalı çiftçilerle rekabet etmenin yolu verimlilikten geçiyor. Verimliliği artırmanın yolu da teknolojiden geçiyor. Ancak bu şekilde hem birim alandan daha fazla verim, ürün veya rekolte alabiliriz hem de üretim maliyetlerimizi düşürebiliriz." diye konuştu.

"İhracat yaptığımız ülkeler hızla artıyor"

Firmanın iç pazar satışları ve ihracatına da değinen Özdemir, şunları kaydetti:

"TürkTraktör olarak Türkiye'nin traktör üretiminin yüzde 67'sini, toplam traktör ihracatının da yüzde 87'sini gerçekleştiriyoruz. Türkiye 5 kıtaya 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını Kuzey Amerika ve Kanada'ya yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler hızla artıyor. İhracat tempomuz tam gaz devam ediyor. Birkaç ay önce Yeni Zelanda ve Avustralya tarafına gittim. Avustralya ve Yeni Zelanda, dünyada tarım ve hayvancılığın en ileri uygulandığı ülkelerdir. Yeni Zelanda'da bir avokado ve kivi bahçesinde bahçe traktörü gördüm. Traktörü gidip inceledim. Bizim Türkiye'de Sakarya'da ürettiğimiz bahçe traktörümüz. Dünyanın bir ucunda, Yeni Zelanda'da Türk işçisi ve mühendisi tarafından üretilen Türk traktörünü görmenin haklı gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşadım."

TÜMOSAN Genel Müdür Yardımcısı Serhun Olgun da TÜMOSAN'ın 50 beygirden 115 beygire kadar yüzde 100 yerli motor üreten Türkiye'nin tek firması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu alanda en yüksek ikinci pazar payına sahip olduklarını belirten Olgun, "Belli bir oranda ihracat yapıyoruz. İhracatımız her geçen gün artıyor. Ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere ihracatımızı her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyada da bir marka yolunda ilerlemek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"TİKA çok önemli bir rol üstlenmekte"

Yurt dışında yeni pazarlardan çağrılar aldıklarını dile getiren Olgun, "Yurt dışı pazarlara baktığımızda bugün Afrika veya Doğu Avrupa'daki herhangi bir ülkede satılan traktörlerin toplam adedi sadece Konya'da satılan traktörlerin adedi kadar bile değil. Dolayısıyla düşük adetlerde bir ülkede satış ağı kurmak ve bunu yürütebilir hale gelmek çok kolay bir hadise değil. Çünkü traktör işi al-sat işi değildir. Alıp sattığınız bir ticaret emtiası gibi değil. Bir traktör bile satsanız yedek parça teşkilatı kurmanız gerekiyor. Ayrıca TİKA'nın altını çizmek istiyorum. TİKA çok önemli bir rol üstlenmekte. Özellikle Afrika kıtasında markamızı tanıtabilmemiz için gerçekten bize fevkalade yardımcı oluyorlar. Onların kanalıyla sattığımız traktörlerin arkasını getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA