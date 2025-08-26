Türk ununda atıl kapasite yüzde 50’nin üzerine çıktı
Türkiye, un ihracatında önemli pazarlardaki sorunlar nedeniyle kan kaybı yaşıyor. TUSAF Başkanı Mesut Çakmak, önemli pazarlarda yaşanan sorunlar nedeniyle un sektöründe yüzde 50’nin üzerinde atıl kapasite oluştuğunu belirtti. Çakmak, yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.
Dünya un ihracatında 12 yıldır zirvede olan Türkiye, ihracatta sorunlar yaşamaya başladı. Önemli ihracat pazarlarındaki sorunlardan dolayı ihracatta kan kaybı yaşandığına dikkat çeken Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak, un sektöründe yüzde 50’nin üzerinde atıl kapasite oluştuğunu eğer bazı önlemler ve girişimlerde bulunulmaz ise çok sayıda firmanın kapanacağına işaret etti. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan TUSAF Başkanı Mesut Çakmak, geçen yıl gerçekleştirilen 3 milyon 60 bin tonluk ihracatın bu yıl sonunda en iyimser durumda 2.5 milyon ton olmasını beklediklerini söyledi.
Türk un sektörünün, 2024’ü 1 milyar 160 milyon dolar gelirle kapattığını ve bu yılın altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında 1 milyon 799 bin tondan 1 milyon 113 bin tona gerilediğini, dolar bazlı ihracat gelirinin ise yaklaşık yüzde 36 düştüğünü bildiren Başkan Çakmak sektörün en çok ihracat yaptığı Irak pazarındaki sorunlara dikkat çekti.
“Bu yıl da liderliğimiz devam eder ancak sorun çok”
Geçen sene un sektöründe 3 milyon 60 bin ton civarında, 1 milyar 160 milyon dolar ihracat yaptıklarını ancak bu sene 2.5 milyon tonu en fazla zorlayabileceklerini aktaran Başkan Çakmak, “Bu sene kuraklık başta olmak üzere bu yıl hasatta yüzde 25-30 kayıp yaşandı. Geçen yıl 21 milyon ton civarında bir hasat yapıldı. Bu sene 15 milyon ton ancak oldu. Hasat bitti. Hammadde anlamında sektörde sıkıntı yok. Geçen yılda zaten stoklar var idi. Un ihracatında dünya birincisiyiz son 12 yıldır, bu yıl da liderliğimizi devam ettiririz. Bu yılın ilk altı ayında 428 milyon dolarlık ihracat yaptık. Ancak ihracat pazarlarımızda kan kaybediyoruz. En çok ihracat yaptığımız Ortadoğu pazarında başta Irak ve Afrika ülkelerinde bu yıl çok önemli düşüşler yaşanırken bazı pazarları tamamen kaybettik. Sektörümüzde atıl kapasite yüzde 50’nin üzerinde. Bu oranın daha da yükselmesini istemiyoruz. TUSAF’daki sekiz dernek başkanımız ile beraber sürekli sorunların çözümleri için çeşitli ziyaretlerde ve temaslar bulunuyoruz. Bu hafta yine Ankara’da çeşitli temaslarda bulunacağız. Dünyanın tüm ülkelerine satış yapmak için Türk uncularını her yerde görebilirsiniz. Dünyanın her yerine un ihraç etmek için sektör çabasını sürdürüyor” dedi.
“Uncular, tekstilciler kadar kötü durumda değil”
Sıkıntılar böyle devam ederse ve çözüm bulunmazsa firma kapanmalarının başlayacağına vurgu yapan Başkan Çakmak, “Tekstil sektörü kadar kötü durumda henüz değiliz ama destek sağlanmazsa ihracata yönelik bazı girişimlerde bulunulmaz ise önemli kayıplar yaşayacağımız da ortada. Biz tekstil sektörü gibi gidip başka ülkelerde de üretimimizi devam ettiremeyiz. Tekstilciler sektör değiştiremiyor, ülke dışına gitmeyi bile göze alıyorlar ancak bizim sektörde insanlar başka sektöre geçmeyi tercih edebiliyor. Un sektörü para kazanmıyor, maliyetler çok yüksek. İşçilik, enerji, hammadde yüksek. Finansman maliyetleri çok yüksek” şeklinde konuştu.
“Irak pazarını kaybetmek istemiyoruz”
Geçen yıl Irak’a ülke un ihracatındaki payının yüzde 33’ünün üzerinde olduğunu önceki yıllarda bu oranın yüzde 50’lere kadar yükseldiğini aktaran Başkan Çakmak, Irak pazarını kaybetmek istemedikleri ifade ederek şunları söyledi: “Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi Irak ağırlıklı çalışıyor. Irak’ta Merkezi Hükümet ile Kuzey Irak Hükümetinin anlaşamamasından dolayı Irak’a ihracatımız sürekli aksıyor. Zaten vergiler ton başına 123-125 dolar. Musul Kontrol Noktası 15 gündür kapalı. Gönderdiğimiz unlarımız Kuzey Irak’ta depolarda bekliyor, ürünlerimizin bozulmaması için dua ediyoruz. Geçen aylarda yine ürün gönderememiştik, o kapanmada inşaat ve ilaç gibi birkaç ürün hariç tüm ürünler için kapanmıştı. Bu defada tüm ürünler geçebiliyor sadece Türk unu geçmiyor. Tabii Irak’ta 2 büyük un fabrikası var. Bunlar Türk uncularının önünü kapatmaya çalışıyor. Kapasiteleri şuan için ülkenin ihtiyacını karşılamaya yetmiyor ancak devam eden yatırımları ile ihtiyacı karşılamak için çalıştıklarını gözlemliyoruz. Zaten Kuzey kısımda Habur’da vergi ödüyorduk şimdi yakın zamanda Musul noktasında da vergi uygulanacak gibi görünüyor. Sürekli Irak ziyaretlerimiz oluyor. En son ziyaretimde fırıncılar ve halk Türk unu almak isteyip bulamayınca ayaklanmış durumda idi. Çünkü insanlar un almak için 4-5 gün sıra beklemek zorunda kalıyor. Irak hükümeti resmen kendi halkını cezalandırıyor. Irak pazarında sıkıntı had safhada. Biraz daha böyle devam ederse komşumuz Irak’a un satmayı bırakın hiçbir şey satamaz duruma geliriz. Sorunlarımızı ilgili makamlara anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Ama bir türlü çözüm bulamıyoruz.”
“Suriye yüz güldürüyor”
Bu yıl un ihracatında Suriye’deki güzel gelişmelere de dikkat çeken Çakmak, “Suriye biraz yüzleri güldürüyor. İhracatımız ciddi oranlarda artıyor. Tabii orada da yerli üreticiler var. Yarın alt yapı sorunları, güvenlik gibi sorunları çözüldüğünde Suriye’deki un tesisleri çalışmaya başlayacak. Suriye’de de rekabet çok yoğun buğday fiyatına neredeyse un satıyoruz. Bu da sürdürülebilir bir durum değil” dedi.
Un sektörü 2-5 Ekim tarihinde Gaziantep’te bir araya gelecek
Başkan Çakmak, buğday hasadının bitmesiyle un sektöründeki son gelişmeleri, sorunları ve çözüm önerilerini detaylı değerlendirmek üzere 2-5 Ekim tarihlerinde TUSAF’ın önderliğinde Güneydoğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği ve Çukurova Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde Gaziantep’te önemli bir organizasyona hazırlandıklarını açıkladı. “Hasat Sonrası Gelecek Projeksiyonları” ana temasıyla gerçekleştirilecek Genişletilmiş Sektör Toplantısı’na yurt içi ve yurt dışında 600’ün üzerinde akademisyen, kamu yetkilileri ve un sektörünün tüm paydaşlarının katılımıyla düzenlenecek organizasyonun ses getirmesi bekleniyor.