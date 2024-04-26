“Türk Yatırım Masası fikri cesaret verici olacak”

Türkiye-Kazakistan İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ,TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde ile Kazakistan Başbakanı Olzhas Bektenov’un katılımıyla, dün yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , Türk iş dünyasının, Ata yurdu Kazakistan’a daha fazla yatırım yapmaları için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Genel olarak yatırımcılar ürkektir. Muhatap bulmak isterler. Bizim yatırımcılarımız için örneğin bir ‘Türk Yatırım Masası’ fikri cesaret verici olacaktır. Öte yandan, yatırımcılar sorunla karşılattıklarında, ‘tahkim’ gibi önceden belirlenmiş bir çözüm mekanizması isterler. Bu çerçevede, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Merkezi’nin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Geçiş belge sayısı artmalı'

Dünyanın büyük bir değişim içinde olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Küresel ekonominin ağırlık noktası, batıdan doğuya kayıyor. Böyle bir ortamda, Türkiye ile Kazakistan’ın işbirliği, bütün bölgenin kaderini değiştirecektir. Zira, Türkiye ve Kazakistan bu bölgenin lider aktörleridir. Birlikte, Türk coğrafyasını, huzurun ve refahın merkezi haline getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kazakistan arasında ikili ve transit taşımacılık için geçiş belgesi sayısının ihtiyaca cevap verecek düzeye çıkarılmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Halen, 10 bin olan geçiş belgesi sayısının 15 bine yükseltilmesini rica ediyoruz. Halen 30 gün olan sürücülerin vizesiz olarak Kazakistan’da kalış süreleri uzatılmalıdır. Zira, Kazak sürücüler için Türkiye’de bu süre 60 gündür. Mütekabiliyet esasının uygulanmasında fayda görünüyor” diye konuştu.

“Gümrük Birliği kurmalıyız”

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Daha dengeli bir ticaret ile bu rakamı çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Enerji dışı yatırımlarda Türkiye, Kazakistan’a 5 milyar doları bulan doğrudan yatırım sağladı. Nerdeyse her hafta bir firmamızın yatırım haberlerini alıyoruz” dedi. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gümrük birliğinin kurulması önerisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, “Bizler kardeşiz. Birbirimizle alırken satarken gelirken giderken hiçbir izne tabi olmamalıyız.

Orası da bizim burası da bizim. Ayrımız gayrımız yok. Biz, Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu vizyon ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov da, hükümetinin Türk ticaretinin güvenilir ve uzun vadeli ortağı olmaya hazır bulunduğunu söyledi. Bektenov, “Türk yatırımcılarını Kazakistan’daki mevcut fırsatları kullanarak sürdürülebilir iş ilişkilerimizi kurmaya davet ediyorum” dedi. Türk yatırımcılarını Kazakistan’daki mevcut fırsatları kullanarak sürdürülebilir iş ilişkilerimizi kurmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Yılmaz: Her türlü desteği vermeye hazırız

Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasında yapılacak yatırımların önemine işaret etti. Yılmaz, “ Yatırımcı yatırımcıyı çekiyor. Bürokratik süreçleri basitleştirmemiz yatırımcıya fırsatlarla ilgili yeterli bilgilendirme yapmamız ve yatırımcı dostu politikalar izlememiz her zaman için halkımızın yararına. Sosyal refahı attırmak istiyorsak, ekonomik zeminin güçlenmesi lazım. Ekonomi büyücek ki bunun tüm nimetlerini topluma adaletli bir şekilde dağıtalım. O yüzden iki ülke olarak iş dünyalarımıza her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasında lojistik, tarım, dijital dönüşüm, madencilik turizm gibi alanların önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.