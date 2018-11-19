TürkAkım'da deniz bölümü tamamlandı

19 Kasım 2018

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmı tamamlandı.

Deniz kısmının tamamlanması dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019'da faaliyete geçmeye hazır olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, TürkAkım Projesi'nin son aşamasına gelindiğini belirterek, "TürkAkım'ın sadece ülkemiz ve milletimiz için değil komşularımız, bölgemiz için pek çok avantajı bulunuyor." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak gördüğüm enerji iş birliği alanında atılan yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. TürkAkım Projesi, inşallah 2019 yılında yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır."

"Türkiye-Rusya iş birliği geniş yelpazede ilerliyor"

Türkiye için Rusya Federasyonu'nun uzun vadeli iş birliği yapabilecek güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor. Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye, Rusya'dan 1987'den bu yana 387 milyar metreküplük doğal gaz alım gerçekleştirmiştir, bu, enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçtiğinin ifadesidir. Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Sayın Putin ve Rus halkı ile dayanışmamızın ülkelerimiz için daha büyük projelerin, müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum."

Putin: Türkiye önemli bir doğal gaz merkezi haline gelecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ise projenin isim babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirterek, "TürkAkım ismini vermiştir." dedi.

Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istediklerini bildiren Putin, "Rusya ve Türkiye olarak enerji alanında iş birliğini uzun yıllar boyunca çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

TürkAkım Projesi'nin önemine değinen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TürkAkım, Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin konumuna da olumlu etki yapacaktır. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir projeyi (TürkAkım) gerçekleştirmek mümkün değil. Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum. İnanıyoruz ki bu projenin tamamı, 2019 yılına kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz."

Konuşmaların ardından, TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla indirildi.

Gaz akışı 2019 sonunda

Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin deniz kesimi, 930 kilometre uzunlukta 2 boru hattından oluşuyor. Her bir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp.

Hat Rusya'nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye'de Kıyıköy'e giriş yapıyor. 2019 sonunda Ruya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.

Bir hatla Türkiye'ye 15,75 milyar metreküp doğazgaz gönderilecek. İkinci hatla Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşınacak. İkinci hat Türkiye'den Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a bağlanacak. Bu konuda görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA