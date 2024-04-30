Türkiye 2023'te ne yedi? Döner, köfte, kebap, pide, burger... İşte ilk ilk tercihler

Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) araştırmasına göre, yeme-içme sektöründe en fazla kredi kartı harcaması döner ve köfte restoranlarında yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2023'te yemek tercihlerine ışık tutan GÖSAŞ araştırmasına göre, Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS'larından yapılan alışverişlerde en fazla döner ve köfte restoranlarında harcama yapılırken, sıralamayı kebap, pide ve burger restoranları takip etti.

Tekirdağ başta olmak üzere, Çanakkale, İzmir, Antalya, Karaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Rize, Trabzon, Ordu, Sinop, Ankara dahil Türkiye'nin 7 bölgesindeki farklı illerden müşteriler Garanti BBVA kart kullanıcıları döner restoranlarına rağbet gösterdi.

Marmara Bölgesi köfte seviyor

Tekirdağ ve Çanakkale dışında Marmara Bölgesi ise köfteyi seçerek bu gruptan ayrı konumlandı. Sadece Tunceli kebap yemeği tercih ederken, Bolu, Afyonkarahisar, Zonguldak, Amasya, Uşak, Aydın ve Bayburt pideyi tercih etti. Mersin ise tantunide öne çıkarak yerel yemeğinden vazgeçmedi.

Yemek çeşitleri bakımından İstanbul, Kocaeli, Antalya burger restoranlarını seçerken, Ege ve Karadeniz illerinde pide restoranları tercih sıralamasında en üst seviyeye yerleşti.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da döner-kebap sofralarda yerini alırken, Güneydoğu'da lahmacun diğer şehir ve bölgelere göre daha fazla tercih edildi.

En fazla eve sipariş Edirne ve İzmir'den

Garanti BBVA kartlarından yapılan işlemlerle eve en fazla oranda sipariş veren iller Edirne ve İzmir oldu. İstanbul üçüncü sıradan araştırmaya girerken listede Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Denizli yüksek oranda eve sipariş veren iller olarak dikkati çekti.