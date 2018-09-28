Türkiye, 8 ayda 27 milyon turist ağırladı

28 Eylül 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı ağustos ayı sınır giriş-çıkış istatistikleri açıklandı. Türkiye, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,56 artışla 5 milyon 383 bin 332 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ağustos ayında ilk sırayı 910 bin 466 kişiyle Rusya aldı. Almanya 654 bin 737 kişiyle ikinci, İngiltere 363 bin 433 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Gürcistan izledi.

8 aylık dönemde yüzde 23 artış

Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artışla toplam 27 milyon 23 bin 134 yabancı Türkiye'yi ziyaret etti.

İlk 8 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk üçte yine sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere yer aldı. Türkiye, Rusya'dan 4 milyon 186 bin 512, Almanya'dan 2 milyon 976 bin 266 ve İngiltere'den de 1 milyon 576 bin 339 ziyaretçiyi ağırladı. İngiltere'yi sırasıyla İran ve Gürcistan izledi.

Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 98,90'ını, 8 aylık dönemde gelenlerin de yüzde 99,17'sini turistler oluşturdu.

En çok giriş yapılan iller

Ağustosta en çok giriş yapılan iller, sırasıyla, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 20,1 artışla Antalya (2 milyon 74 bin 498) yüzde 11,4 artışla İstanbul (1 milyon 391 bin 36), yüzde 9,95 artışla Muğla (535 bin 635) oldu.

Muğla'yı 456 bin 419 kişiyle Edirne, 274 bin 804 kişiyle de Artvin takip etti.

8 aylık dönemde ise en çok giriş yapılan il, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,84 artışla İstanbul olarak belirlendi. İstanbul'dan 8 milyon 874 bin 710 ziyaretçi Türkiye'ye giriş yaptı.

Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,38 artış ve 8 milyon 750 bin 624 kişiyle ikinci, Edirne yüzde 9,30 artış ve 2 milyon 513 bin 958 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada 1 milyon 983 bin 316 kişiyle Muğla, beşinci sırada da 1 milyon 659 bin 85 kişiyle Artvin yer aldı.