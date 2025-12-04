Türkiye, ABD enerji sektörüne yatırım yapmayı değerlendiriyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ABD'de enerji sektöründe yatırım yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Dünya LNG Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde ABD’den yaklaşık 1500 LNG kargosu alacağını belirterek "Gaz tedarikinde pozisyonumuzu korumak ve geniş bir değer zinciri yaratmak için ABD'de upstream alanında yatırım yapmayı değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Chevron, Exxon Mobil ve diğer büyük enerji şirketleriyle ABD’deki upstream (arama–üretim) varlıklarına ortaklık için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Bayraktar, olası duyuruların gelecek ay yapılabileceğini belirtti.

Rusya'dan gaz alımı 1 yıllığına uzatıldı

Bayraktar ayrıca, bu yıl sonunda süresi dolacak Rusya'dan doğal gaz alım kontratlarının bir yıl süreyle uzatılacağını söyledi.

Bayraktar, anlaşmanın Rusya’nın Gazprom şirketi ile BOTAŞ arasında tamamlandığını açıkladı.

Bayraktar, "Gazprom gelecek yıl da tedarik sağlayacak. Ancak biz daha çok kısa vadeli, bir yıllık anlaşmalara odaklanıyoruz" dedi.

Türkiye filosuna 2 gemi daha ekleyecek

Bayraktar, Türkiye’nin bugün için 3 olan LNG depolama ve gazlaştırma gemisi filosuna 2 yeni gemi daha ekleyeceğini söyledi. Bayraktar bunlardan birinin Hatay Dörtyol’da olacağını kaydetti.

Türkiye’nin Mısır’la imzaladığı anlaşmayla FSRU gemisini bu ülkeye kiraladığını anımsatan Bayraktar, yakın gelecekte Fas’la da benzer bir anlaşmanın gündeme gelebileceğine işaret etti.