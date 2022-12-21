Türkiye, ABD ile nükleer reaktör alımını görüşüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Nükleer Enerji Danışmanı Justin Friedman Bloomberg’e yaptığı açıklamada “Kömür yakıtlı termik santrallerin ikamesi olarak nükleere ciddi bir ilgi var” değerlendirmesini yaptı.

Friedman’a göre 2050’ye kadar nükleerden sağlanacak 20 gigavatlık elektrik üretim hedefini karşılamak üzere 35’e kadar küçük ölçekli nükleer reaktör alımı için alan var.

Bu ölçekte bir alım milyarlarca dolarlık bir yatırımı gerektirirken alımlarda ilerlenmesi durumunda bunun nasıl finanse edileceği ise belirsiz.

Enerji Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

ABD ile reaktör görüşmeleri Rus kamu nükleer enerji şirketi Rosatom’un Akkuyu nükleer santralini tamamlamak üzere olduğu bir döneme denk geliyor. Hükümet Sinop’ta ikinci bir nükleer santral için de Rosatom’la görüşüyor.

Türkiye’de yaklaşık 70 kömür yakıtlı termik santral enerji ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Türkiye 2053’te net sıfır karbon emisyonunu hedefliyor.