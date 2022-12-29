Türkiye aralıkta Rusya'dan petrol alımını yüzde 86 azalttı

Moscow Times, Rusya’nın Türkiye’ye petrol sevkiyatının aralık ayında yüzde 86 gerilediğini yazdı. Energylntel’in bildirdiğine göre, Türkiye aralık ayında 1,7 milyon varil Ural petrolü ithal etti. Böylece, Türkiye’nin Rusya’dan günlük petrol sevkiyatı geçen altı aya göre yüzde 86 düşüşle 55 bin varile geriledi. Haziran-kasım döneminde Türkiye Rusya’dan günde ortalama 399 bin varil petrol satın aldı. Türkiye, Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından Rus petrolünün ithalatını yaklaşık dört kat artırmıştı.

EnergyIntel kaynakları, Türkiye’nin Rus petrolüne olan talebinde son dönemde yaşanan düşüşün geçici olduğunu, varil başına 30 doları bulan indirim nedeniyle Ural petrolüne olan talebin yeniden artışa geçeceğini öngörüyor.

SOCAR alımı durdurmuştu

Aralık ayının başında Azeri SOCAR, Türkiye'de bulunan STAR isimli rafinerisine Rus petrolü almayı durdurmuştu. SOCAR'ın Batı yaptırımlarına uyum sağlamak için yeni durumu gözden geçirdiği basına yansımıştı.