Türkiye, dünya un pazarında zirvede: Her 4 un paketinden biri Türk imzası taşıyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi", Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcilerini Avrasya’daki meslektaşlarıyla bir araya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katılımıyla açılışı yapılan etkinlik, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından organize edildi.

"Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen konferans, iklim değişikliği ve küresel gıda arz güvenliği gibi önemli konulara odaklanıyor.

Azerbaycan'dan tarım sektörüne yatırım vurgusu

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, iklim değişikliklerinin tarım sektöründeki olumsuz etkilerinden bahsetti.

Ülkesinin buğday ihtiyacının yüzde 58'ini karşıladığını belirten Memmedov, kamu-özel sektör ortaklıkları ve modern teknolojilerin uygulanmasıyla üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Memmedov, doğal kaynakların korunması ve sağlıklı gıdaya erişimin tüm ülkeler için temel bir öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin gıda arz güvenliği stratejisi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise Türkiye'nin son yıllarda gıda arz güvenliğinde önemli adımlar attığını belirtti.

Güldal, "Son iki yılda salgın ve kuraklık gibi sorunların ardından bereketli bir dönem yaşıyoruz. Bu bolluğu yönetmek için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin hububat ithalatına getirilen geçici yasak hakkında da bilgi veren Güldal, bu süreçte ihracatın aksamaması için istikrarın korunacağını ifade etti.

"Gıda üretimi yüzde 70 artmalı"

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, küresel gıda talebinin artan nüfusla birlikte ciddi bir yükseliş trendinde olduğunu ve 2050 yılına kadar gıda üretiminin yüzde 70 artması gerektiğini dile getirdi.

Ulusoy, tahıl ürünlerinin gelişmekte olan ülkeler için hala en önemli enerji kaynağı olduğunu belirtti ve sektörün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi konulara odaklanmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Paneller ve sektörel işbirlikleri

Etkinlik kapsamında, Orta ve Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye ve diğer Orta Asya Cumhuriyetleri'nden yaklaşık 1000 katılımcı yer alıyor.

İki gün sürecek etkinlikte, sektördeki son gelişmelerin ve gelecekteki işbirliklerinin tartışılacağı paneller düzenlenecek.

Ayrıca, değirmencilik sektörünün önde gelen şirketleri ürün ve teknolojilerini sergileyerek yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulacak.

Türkiye un ve makarna ihracatında dünya lideri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin dünya un pazarındaki lider konumunu koruduğunu belirterek, “Türkiye şu anda dünyada un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sırada. 2023 yılı itibarıyla dünya un pazarındaki payımız yüzde 23 seviyesinde. Bu da dünyadaki her dört un paketinden birinde Türk üreticilerin emeği olduğunu gösteriyor” dedi.

Yumaklı, sektörün sürdürülebilir büyüme ve yeşil enerji yatırımlarıyla dünya çapında liderliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.