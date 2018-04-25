Türkiye, en 'karmaşık' üçüncü ülke!

25 Nisan 2018

Kerim ÜLKER

Yerlide olduğu kadar yabancı yatırımcılar için Türkiye’deki en önemli sorun vergi ve muhasebe mevzuatlarındaki uyum. Bu konuda Türkiye, dünyanın en karmaşık ülkeleri arasındaki öncülüğünü koruyor. TMF Group’un 94 ülkeyi kapsayan çalışmasına göre Türkiye, muhasebe ve vergide mevzuat uyumu açısından en karmaşık 3’üncü ülke.

“Finansal Karmaşıklık Endeksi 2018” (Financial Complexity Index) raporuyla Hollanda merkezli TMF Group, ülkeleri muhasebe ve vergide mevzuat uyumu açısından değerlendirdi. Listenin ilk sırasında son dönemde ticaret savaşlarının baş aktörlerinden biri haline gelen Çin var. Çin’i Latin Amerika ekonomisinin amiral gemisi Brezilya izliyor. Üçüncü sırada yer alan Türkiye’deki karmaşanın nedenleri arasında vergi kanunlarının çok sık değişmesi ve güncellenmesi var. Türkiye’yi son dönemde ilk 3’ün değişmez ülkesi haline getiren diğer sebepler ise para birimi, dil, çok sayıda vergi kuralı olması, düzenlemelerde sık sık değişiklik yapılması...

En uyumlusu vergi cennetleri

Gelelim Türkiye’yi takip eden diğer ülkelere… İtalya’nın dördüncü olduğu listede Arjantin 5, Fransa 6, Bolivya 7, Kolombiya 8, Meksika 9, Rusya ise 10’uncu sırada yer alıyor. Almanya’nın 21’inci olduğu karmaşıklık liginde, komşumuz Yunanistan 22’nci, ABD ise 75’inci.

Vergi ve muhasebede karmaşanın en az olduğu ülkeler ise tabii ki vergi cennetleri. Cayman Adaları en basit ve uyumlu ülke olurken, onu İngiliz Virgin Adaları, Jersey ve Hong Kong izliyor.