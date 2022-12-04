TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Gelişmekte olan ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 60'ların üzerinde. Türkiye'nin kamu borç stokunun milli gelire oranı ise geçen yıl yüzde 40'lar civarındaydı. Bu yıl biraz daha düşmesini bekliyoruz" dedi.

Yılmaz, Bingöl'de bir restoranda düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, bir aydır TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe ile ilgili çalışmalar yapıldığını, yarından itibaren TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçesinin ve 2021 yılı kesin hesabının görüşüleceğini belirterek, Cumhuriyetin 100. yılının bütçesinin sembolik değerinin ve anlamının olduğunu söyledi. AK Parti'nin 21 bütçeyi üst üste yapabilen bir parti olduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlar aslında istikrarı sembolize ediyor. Hem Cumhuriyetin 100. yılı ve 2. yüzyıla girişi hem de AK Parti'nin son 20 yıldaki istikrarı... Bunları sembolize eden, ortaya koyan bir bütçe oldu. Çok yoğun müzakereler yapıldı. Hesaplarımıza gören Meclisteki vekillerimizin yüzde 45'i TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelip, konuştu ve katkıda bulundu. Önemli bir kısmı da birden fazla kez söz alıp, konuştu. Çok katılımcı son derece müzakereci bir süreç yaşadık. Zaman zaman siyasetin harareti içerisinde istenmeyen sözler, davranışlar da maalesef olabiliyor ama geneli itibarıyla kaliteli bir tartışma ve müzakere olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Her parti, her grup kendi görüşlerini anlattı, ortaya koydu. Bunun önümüzdeki dönemler için fayda ve hayırlar üretmesini temenni ediyorum."

"Bütçe performansımız ve kamu borcunun milli gelire oranı itibariyle Türkiye gerçekten iyi bir konumda"

Dünyada en önemli meselelerden birinin kamunun konumu olduğunu ifade eden Yılmaz, gerek finansal kriz gerekse de son dönemde yaşanan salgın krizinin devletleri ve kamuyu çok zor duruma düşürdüğünü bildirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir taraftan halka ve şirketlere destek vermek durumunda kaldılar, diğer taraftan üretim, büyüme azalınca devletlerin gelirleri azaldı. Hem gelir hem harcama açısından devletlerin bütçe açıkları arttı, borçlanmaları yükseldi. Böyle bir süreç yaşandı dünyada. Türkiye'ye baktığımızda ise çok şükür bütçemizin de kamu borç stokumuzun da iyi bir noktada olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Avrupa'ya baktığınızda kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 90'lar civarında, bazı ülkelerde yüzde 100'ün üzerinde. Gelişmekte olan ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 60'ların üzerinde. Türkiye'nin kamu borç stokunun milli gelire oranı ise geçen yıl yüzde 40'lar civarındaydı. Bu yıl biraz daha düşmesini bekliyoruz. Yüzde 35-36'lara kadar gerilemesini bekliyoruz. Yine bütçe açıklarına baktığınızda dünyada birçok ülkede yüzde 6, 7, 8 bütçe açığı verilirken geçen yıl bizim bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2,6 oldu. Bu yıl beklentimiz yüzde 3,4 gerçekleşmesi. Gelecek yıl için öngördüğümüz ise yüzde 3,5 civarı. Dolayısıyla bütün bu olumsuzluklara rağmen bütçe performansımız ve kamu borcunun milli gelire oranı itibariyle Türkiye gerçekten iyi bir konumda."

AK Parti hükümetlerinin başından beri en fazla dikkat ettiği hususlardan birinin bütçe disiplini olduğuna işaret eden Yılmaz, bunu sürdürdüklerini rahatlıkla söyleyebileceğini kaydetti.

Programda, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da yer aldı.