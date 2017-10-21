Türkiye ile 2 ülke arasında anlaşma imzalandı

Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan mutabakat muhtırası ve iş birliğine ilişkin anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'deki, Türkiye ile Kuveyt arasında 29 Nisan 2013'te imzalanan yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanında iş birliği anlaşmasının onaylanması hakkındaki karara göre, iki ülke arasındaki bağlar ve ikili ilişkiler ile eğitim ve bilimsel araştırma alanındaki iş birliği güçlendirilecek.

Öte yandan Türkiye ve Azerbaycan arasında SAT/SAS/BSD(Sualtı Taarruz/Sualtı Savunma/Birinci Sınıf Dalgıç) müşterek tatbikatı süresince ev sahibi ülkenin, desteğinin koşullarını içeren mutabakat muhtırası imzalandı.

Anlaşmayla, taraflar, iki ülkenin icra edilecek tatbikata ilişkin taktik ve teknik bilgileri paylaşacağı ve bundan dolayı iş birliğini yapacağını teyit etti.