Türkiye ile Almanya'dan 60 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer alıyor.

Türkiye, Almanya'ya geçen yıl 21,1 milyar dolarlık ürün ihraç etti. Aynı dönemde söz konusu ülkeden 28,7 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylece iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 50 milyar dolara yaklaştı. Söz konusu tutarın 60 milyar dolara ulaştırılması hedefi bulunuyor.

Bu kapsamda, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerde yeni yatırımlar ve ticaretin geliştirilmesi için görüş alışverişi öne çıkıyor. Bugüne kadar cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde hacmin artırılması için görüşmeler yapıldı.

Türklerden 50 milyar Euro ciro

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya'nın ilk sırada olduğunu belirterek, "Sektörel bazda hizmet ve otomotiv ön plana çıkıyor. Bu oranların önemli bir yansıması da Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk'ün bulunmasıdır. Almanya'ya siyasi ve ekonomik sebeplerle göç eden Türkler günümüzde Alman ekonomisinde önemli konumdalar. Almanya'daki Türkler 100 bin işletme ile 50 milyar avro ciro üretimine sahip." dedi.

Otomotiv sektörünün ihracatta önemli konumda yer aldığını vurgulayan Yalçındağ, son dönemde parça satışının yanı sıra mühendislik hizmeti ihracatının da ivmelendiğini söyledi.

Yalçındağ, Alman şirketlerinin Türkiye'ye yatırımlarına ilişkin de şunları kaydetti: "Türkiye'nin stratejik konumu hem Türk hem Alman şirketler için avantaj sağlıyor. Tedarik zinciri bakımından Türkiye'nin Avrupa pazarına yakın olması Alman otomotiv şirketlerinin buraya yatırım yapması için teşvik edici unsurdur. Bu konum, Alman ve Türk şirketlerinin teknolojik ve mühendislik alanlarında işbirliği imkanları için zemin oluşturuyor."

Son 20 yılda 12 milyar dolarlık yatırım

İki ülke arasında 60 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu anımsatan Yalçındağ, 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nde belirlenen eğilimler içinde "tedarik zinciri" ve "iklim değişikliği" gibi alanların bulunduğunu dile getirdi.

Yalçındağ, söz konusu alanların iki ülke için güçlü ortaklık imkanları sunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, 2004-2023 yıllarında bölgeye gelen uluslararası doğrudan yabancı yatırımların yüzde 9,8'ini çekti. Bu nedenle Almanya'nın Türkiye'ye doğrudan yatırım yapması oldukça önemlidir." dedi.

Enerji ön planda

Alman şirketlerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği yatırımlarda enerjinin de öne çıktığını belirten Yalçındağ, şöyle konuştu: "Türkiye'deki Alman şirketleri son 20 yılda 12 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Alman sermayesi olan 7 bin 250 şirket bulunuyor. Alman şirketlerinin Türkiye'deki yatırım hacmi 1980'den günümüze 14,5 milyar dolardır. Türkiye'de Enercon ve Nordex gibi türbin üreticilerinin üretim tesislerinin olduğu biliniyor. Bu tarz şirketlerin sektörlerini incelediğimizde rüzgar enerjisi öne çıkarken diğer yenilenebilir ve yeşil enerji alanlarında da potansiyel işbirliği meydana gelebilmektedir. Alman otomobil şirketinin distribütörü Borusan Otomobil'in Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de yatırımları bulunuyor. Aynı şekilde Allianz ve Puma gibi şirketler de Türkiye'de faaliyetlerini güçlü şekilde yürütüyorlar."

Yalçındağ, Almanya'da farklı alanlarda Türk yatırımlarının da olduğuna işaret ederek, Türk yatırımcı ve girişimcilerin mühendislik, teknoloji, hukuk, tekstil ve hizmet gibi sektörlerde faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.