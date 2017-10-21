Türkiye ile Kolombiya arasında iş birliği

21 Ekim 2017

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Kolombiya Devlet Başkanlığı İşbirliği Ajansının (APC) ortak çalışmasıyla Türkiye ve Kolombiya arasında turizm ve kültür alanında tecrübe paylaşımı programı düzenlendi.

TİKA yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarından oluşan bir heyet, program çerçevesinde Kolombiya’yı ziyaret etti. Heyet, Cartagena, Santa Marta, Medellin ve Baranquilla şehirlerinde temaslarda bulundu.

Heyet, Kolombiya’nın turizm sektöründeki potansiyelinin keşfi, faaliyetlerin yerinde incelenmesi, çalışmaların artırılması için yapılabileceklerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Kültür ve Turizm Tecrübe Paylaşım Programı”nda söz konusu şehirlerde turizm faaliyetinde bulunan girişimciler ve yerel idarecilerle görüştü.

Ayrıca çalışmaların sonunda TİKA'nın bu ülkedeki ofisinde, Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve APC yetkililerinin de katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıdan iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini dileyen Kolombiyalı yetkililer, Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA