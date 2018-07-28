Türkiye ile Zambiya 12 anlaşmaya imza attı

28 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

Zambiya’yı ikili ilişkileri çeşitlendirip geliştirebilecekleri dost bir ülke, siyasi ve ekonomik ortak olarak gördüklerine işaret eden Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, her türlü alanda iş birliğini daha da ilerletmeye hazır ve kararlı olduklarını bildirdi.

Erdoğan, "Bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün imzalayacağımız anlaşmalara farklı bir önem atfediyorum. Farklı alanlarda 12 anlaşma imzalayacağız, bu ilişkilerimizin özellikle inşa edileceği ahdi altyapıyı kuvvetlendirmek için önemli bir gösterge." dedi.

Zambiya'dan Türk şirketlere çağrı

Erdoğan, “Türk firmaları elektrik santrali, baraj, altyapı, yol, konut gibi büyük müteahhitlik işlerinde uluslararası seviyede tecrübe ve prestij sahibidir. Zambiya’da açılacak ihalelere katılarak başarılı olacaklarına ve bu işlerdeki standardın yükseltilmesine katkıda bulunacaklarına eminim" diye konuştu.

Bugün Türk ve Zambiyalı iş adamlarının bir toplantı yapacağını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar hiç yapılmamış olan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ilkinin bir an önce düzenlenmesini arzu ediyoruz. İş Konseyinin ilk toplantısının geçtiğimiz haziran ayı sonunda gerçekleştirildiğini memnuniyetle öğrendim. Fakat bunun düzenli bir şekilde devamında büyük faydalar görüyorum. Ayrıca 7’nci Ulusal Kalkınma Planınız çerçevesinde öncelik verdiğiniz tarım, enerji, turizm, imalat ve sağlık alanlarında sizinle iş birliğini ilerletebiliriz. Bu konuda, hepsinde beraber hareket etmeye varız. Zambiya’nın ekonomik hayatını çeşitlendirme hedefine küçük ve orta ölçekli işletmeler alanındaki tecrübelerimizle katkıda bulunabileceğimizi de düşünmekteyim."

THY, Zambiya'ya uçacak

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan aralık başında Zambiya'ya uçuş başlatabilecekleri yönünde bilgi aldığını söyleyen Erdoğan, uçuşların bu ülkenin turizmine olumlu katkı yapacağına işaret etti.

Her ikisi de tarım ülkesi olan Türkiye ve Zambiya'nın bu alanda da yüksek bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin tarım endüstrisi alanındaki birikimini Zambiya ile paylaşabileceğini kaydetti.

Anlaşmaların imza töreni yapıldı

Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Buna göre iki ülke arasında "Lusaka’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Program Koordinasyon Ofisi’nin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası" TİKA Başkanı Serdar Çam ile Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji tarafından imzalandı.

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ve Zambiya Ulusal Yayın Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü"ne ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Zambiya Ulusal Yayın Kurumu Genel Müdürü Richard Mwanza imza koydu.

"Tarım Alanında İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı" da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Zambiya Tarım Bakanı Michael Katambo tarafından imzalandı.

Türkiye ile Zambiya arasındaki "Balıkçılık ve Hayvancılık Alanında İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı" ise Ticaret Bakanı Pekcan ile Zambiya Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Kampamba Mulenga tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "Turizm Alanında İş Birliği Anlaşması" Bakan Pekcan ve Zambiya Turizm ve Sanat Bakanı Charles Banda tarafından imzalandı.

"Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü" ve "Güvenlik İş Birliği Anlaşması"na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo imza koydu.

"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Christopher Yaluma tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşması" Bakan Albayrak ile Zambiya Gençlik ve Spor Bakanı Moses Mawere tarafından imzalandı.

"Diplomatik Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakan Kampyongo imza koydu.

"Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşması" ve "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması" da Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı Malanji tarafından imza altına alındı.

Kaynak: AA