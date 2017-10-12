Türkiye, İngiltere'nin yatırım listesinde yer alıyor

12 Ekim 2017

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Üst Yöneticisi Emrah Öz, Birleşik Krallık'taki yatırımcıların Türkiye'deki yatırım fırsatları ile yakından ilgilendiğini belirterek, "Türkiye, İngiliz hükümetinin doğrudan yatırım projesinde hedef 6 ülkeden biri. Önümüzdeki bir yıl süresince güzel yatırımlar bekliyoruz. " dedi.

Emrah Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son derece sakin olduğu son 8-9 aylık dönemde büyüme rakamlarının pozitif yönde çıkmasının yatırımcıların gözünü biraz daha açtığını söyledi.

Öz, "Yaz aylarından bu yana Türkiye’ye yapılacak yatırımlar için kulağımıza fısıltılar gelmeye başladı. 'Biz Türkiye’de şunu yapmak istiyoruz', 'bu pazara girmek istiyoruz' gibi... Bize danışmak üzere bazı firmalar geliyor. Önümüzdeki bir yıl süresince güzel yatırımlar bekliyoruz. Türkiye’nin kendi coğrafyası içerisinde bir sıkıntı olmaz ise yatırımların artarak devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında ticaret hacminin hızla arttığına işaret eden Öz, "Türkiye Birleşik Krallık’a, Birleşik Krallık’ın bize sattığından daha fazla mal satıyor. İngiliz hükümeti bunun daha da artırılması gerektiğini düşünüyor." dedi.

"Türkiye ve Birleşik Krallık, birbirleri için büyük fırsatlar sunuyor"

Emrah Öz, Birleşik Krallık’ın Türkiye ile karşılıklı ticaret ve yatırım ortamının geliştirilmesine özel önem verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İngiliz hükümetinin şu an yürüttüğü bir pilot proje var; doğrudan dış yatırım projesi... Bu, hükümet tarafından yeni açıklanan bir proje... Halihazırda 6 ülkede deneniyor. Bunların içerisinde Türkiye de var. Amacı, bu 6 ülkede dış yatırımı daha da aktif hale getirmek. Birleşik Krallık hükümeti, halihazırda KOBİ'ler, firmalar daha da fazla yatırım yapsın, global olarak varlıklarını daha da büyütsün istiyor. Şu anda Türkiye bu pazarlardan bir tanesi... Dünya üzerinde uygulanacak bu projenin deneme ayaklarından biri Türkiye..."

Birleşik Krallık'taki yatırımcıları Türkiye'de yatırım yapmaya davet ettiklerini belirten Öz, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın birbirleri için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Öz, Birleşik Krallık'taki yatırımcıların Türkiye'deki yatırım fırsatları ile yakından ilgilendiğini, Birleşik Krallık ve Türkiye için üçüncü ülkelerde de ortak yatırım ve iş fırsatlarının mevcut olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ın AB'den çıkmak yönünde aldığı kararın ikili ilişkiler açısından yeni fırsatlar yaratabileceğini belirten Öz, "Bilinmezlikler, şu anda herkesi politika yapıcıların gözünün içine bakmaya itiyor. Uzun vadede Birleşik Krallık’ın bir şekilde Gümrük Birliği içerisinde bulunacağını düşünüyorum. Birleşik Krallık, en büyük ülkelerle ilk başta serbest ticaret anlaşmaları yapmak istiyor." diye konuştu.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük ivme kazandığını vurgulayan Öz, "Brexit’i biraz da Birleşik Krallık’ın farklı piyasalara bağımsız olarak açılması olarak görüyorum. Türkiye Asya ve Avrupa’ya açılan kapı durumunda." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişinin ülkelere göre dağılımında geçen yıl ilk sırayı Birleşik Krallık aldı. Birleşik Krallık’tan Türkiye'ye yönelik sermaye girişi geçen yıl 2015'e göre yüzde 64,3 artarak 961 milyon dolar oldu.

Birleşik Krallık, 2016 sonu itibarıyla Almanya’nın ardından Türkiye’nin ikinci en önemli ihracat pazarı oldu. Türkiye, Birleşik Krallık’a 2016'da yaklaşık 11,6 milyar dolar ihracat yaparken, Birleşik Krallık’tan yaklaşık 5,3 milyar dolar değerinde ürün ithal etti.

Türkiye’nin Birleşik Krallık’a bu yılın 8 ayındaki toplam ihracatı ise 6,23 milyar dolar oldu.