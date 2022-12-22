Türkiye İş Bankası satrancın yıldızlarını bir araya getirdi

Türkiye Satranç Federasyonu’na (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsor olarak destek veren İş Bankası, Olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporcuları “2022 Satrancın Yıldızları” etkinliğinde bir araya getirdi.

İş Bankası’nın Federasyon ile 17 yıldır sürdürdüğü yol arkadaşlığının heyecanının da yaşandığı etkinliğe; Azerbaycan’da düzenlenen Dünya U16 Satranç Olimpiyatı'nda şampiyon olarak bir ilke imza atan milli takım sporcuları ile bu yıl içinde gerçekleştirilen dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporcular katıldı.

Aran: “Satranç bir zeka ve strateji sporu”

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporcuların kazandıkları dereceler ve başarılarıyla ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmelerinden büyük gurur duyduklarını söyledi. Satrançta milli takımın Olimpiyat şampiyonluğuna vurgu yapan Aran, Bankanın Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsorluğunu üstlendiğini hatırlatarak, “2024 Paris Olimpiyatları’nda da sporcularımızın satrançtaki gibi bir başarı kazanmalarını temenni ediyorum” dedi.

Satrançta yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesinin önemine dikkat çeken Aran, “Bundan 17 yıl önce Satranç Federasyonu ile imza attığımız iş birliğinin ve okullarda satranç sınıfları açmamızın arkasında yatan en temel unsur da buydu. Satrancı küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın kolayca erişebileceği bir spor dalı haline getirmek çok önemli. Bu nedenle Federasyon ile birlikte satrancın okullardaki ders programına alınmasını destekledik” diye konuştu.

Tulay: “Türk satrancı çok sayıda tarihi başarıya imza attı”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da konuşmasında, Türk satrancının son yıllarda yıldızlaştığını ve çok sayıda tarihi başarıya imza attığını söyledi. Türkiye İş Bankası'yla 17 yıldır tüm hamlelerini Türkiye’nin geleceği ve Türk satrancının başarısı için attıklarını kaydeden Tulay, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için gece gündüz çalıştık, tüm yurdu karış karış gezdik. Çok sayıda gencimizin hayatına dokunduk. Lisanslı satranç sporcu sayısını 30 binden 1 milyon 200 bine çıkardık” dedi.

Satranç için çok sayıda proje ürettiklerini belirten Tulay, yaklaşık 30 bin okula satranç sınıfı açtıklarını bildirdi. Suça sürüklenmiş çocukları “Yeni Hayata Bir Hamle” projesiyle satrançla tanıştırdıklarını vurgulayan Tulay, “30 ceza infaz kurumunda 40 satranç sınıfı açtık. ‘Benim Hamlem Benim Geleceğim’ projesi ile 35 denetimli serbestlik müdürlüğünde çocuklarımıza, kadınlarımıza ulaştık. ‘Gören Eller’ projemiz ile Türkiye’deki tüm görme engelliler okullarında satranç sınıfları açtık” diye konuştu.