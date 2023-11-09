Türkiye- İtalya ticaret hacminde hedef 30 milyar $

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini katıldığı etkinlikte konuşan Giorgio Marrapodi, Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkilerin önümüzdeki yıllarda güçlenmeye devam edeceğini belirterek, “2021-2022 yıllarına baktığımız zaman 20 milyar dolarlık rekor bir rakama ulaştığımızı görüyoruz ve aynı zamanda Türkiye, Akdeniz Bölgesi'nde önemli bir ortak olarak karşımızda.

Türkiye, AB sınırları içinde Almanya'dan sonra ikinci önemli ticari ortağımız. 2030 yılına gelindiğinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşması hedeflendi” dedi. İki ülke ekonomisi arasında bağlantıların geliştiğini aktaran Marrapodi, "Türkiye'deki şirketler, İtalya'yı AB pazarına girmek için ayrıcalıklı bir giriş kapısı olarak görüyor.

Bu, aynı zamanda İtalyan markalarının da Türkiye'deki mevcudiyetinin güçlenmesini sağlıyor" diye konuştu. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise İtalya'daki özel sektörün ‘know how’ı ve KOBİ'lerin dinamizmi sayesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin katlanarak arttığını açıkladı.