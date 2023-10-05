"Türkiye-İtalya ticaret hacminde rekor kırılacak"

Sevilay ÇOBAN

İtalya Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari Ofis Başkanı Francesco De Stefani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin geçtiğimiz günlerde New York’ta Türkevi’ndeki buluşması sırasında Türkiye-İtalya’nın ticari ve ekonomik ilişkilerine dair konunun gündeme gelip gelmediği yönündeki soruya; “Toplantıya ilişkin spesifik bir rapor almadım ama genel olarak bakıldığında Türkiye ve İtalya gibi önemli ülkelerin her türlü birliktelik konuşmasında ticari ve ekonomik işbirlikleri gündeme gelir” yanıtını verdi. DÜNYA’ya açıklama yapan Francesco De Stefani, Türkiye-İtalya ticari hacminden son derece memnun olduklarını kaydetti.

Bu yılın ilk 6 aylık verilerine göre iki ülke arasındaki ticaret hacminin 13 milyar doları aştığını dile getiren De Stefani, “Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artış var. Bazı aylarda rakamlar çok iyi seviyeye geliyor. Örneğin temmuzda yüzde 6 artış söz konusu. 2022 yılı sonunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 26 milyar dolara ulaşmıştı. Emin olduğumuz şey ise bu yılsonunda bir rekor kırılacağı.

Çünkü bu rakamlar bize ilişkilerin artarak devam ettiğini gösteriyor” dedi. De Stefani, İtalya’dan Türkiye’ye makine, makine parçası, taşıt araçları ve bunların parçalarının ihracatının yapıldığını, Türkiye’den İtalya’ya ise en çok yine makine, makine aksamı, otomobil ve bunların parçalarının ihraç edildiğini anlatarak, “Bu anlamda tümüyle birbirini tamamlayan bir ithalat-ihracat ilişkisi söz konusu” diye konuştu.

“Türk teknolojisinin kalitesi çok hızlı artıyor”

Türkiye- İtalya ticaretinin gelişime açık olduğunun altını çizen De Stefani, şunları söyledi; “2021 yılında İtalya-Türkiye ticaret hacmi 24 milyar dolardı. 2020’yi zaten pandemi dönemi nedeniyle hesaba katamıyoruz. 2022 ve 2023 rakamları ise pandemi öncesi yani 2018 ve 2019’un rakamlarının çok üzerinde.

Türkiye de İtalya gibi imalat yapan bir ülke, dolayısıyla da hammaddeyi dönüştüren ülkeler oldukları için birbirlerine bu açıdan çok benziyorlar. Ayrıca, Türkiye’nin ürettiği araçlar için sattığı parçalara gelecek olursak, asıl kuvvetli yönünü buradan temin ettiğini ortaya koymak gerekir. Türkiye’nin otomotiv sektöründe hacmin arttığını görüyoruz.

Hem Tofaş’ın yaptığı araçların İtalya’ya ihracatı söz konusu hem de başka ülkelerin Türkiye’ye yaptığı yatırımların sonucu üretilen araçların ihracatından da Türkiye çok pay sahibi oluyor. Makine üretimi ve ihracatı şu anda ikinci sırada ama çok hızlı büyüyen bir dinamiği var. Bu da Türk teknolojisinin kalitesinin de çok hızlı arttığı anlamına geliyor.”

Savunma sanayii işbirliklerine dair istatistiklerindeki rakamların gelişmeye açık olduğunu dile getiren De Stefani, “Fakat diğer yönden bakacak olursak kurumsal yakınlığımız, işbirliğimiz ve temasımız her zaman ileri düzeyde. Bir de savunma dediğimizde sadece böyle savaş mekanizmaları olarak düşünmemek gerekiyor.

Havacılık ve uzay alanında son derece sıkı temasımız ve işbirliğimiz söz konusu” ifadelerini kullandı. De Stefani, İtalya’nın bir numaralı savunma sanayi şirketi olan Leonardo’nun Türkiye’de bir ofisinin ve Ankara yakınlarında bir üretim merkezinin bulunmasının da işbirliğinin İtalya açısından ne kadar önem taşıdığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

İtalyan kozmetikçiler Türkiye pazarını çok sevdi

ITA – Italian Trade Agency İstanbul Direktörü Riccardo Landi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Beauty İstanbul Fuarı’na ITA pavilyonu bünyesinde 100 ve fuar genelinde toplam 137 İtalyan kozmetik firmasının katılım sağladığını söyledi. Türkiye’yi gelişime açık bir pazar olarak gördüklerini kaydeden Landi, şu bilgileri verdi; “2022’de İtalyan kozmetik sektörünün hacmi 13 milyar 300 milyon euro olarak gerçekleşti.

Uluslararası krizlerin yaşandığı bir dönem olmasına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir artış gözlendi. Bu büyümeye, 4,9 milyar euro civarından yüzde 18,5 artışla 5,8 milyar euroyu aşan ihracatın katkısı büyük olmuştur. Başka ülkelerden farklılığı ise İtalya’daki kozmetik sektöründeki firmalarının neredeyse tümüyle küçük firmalardan oluşması.

Dünya çapında ünlü Valentino ve Dolce Gabbana gibi büyük firmalarımız elbette ki var ama onlar burada değil. Onların yerine yine de kendini dünyada kabul ettirmiş ama girişim düzeyindeki / butik tabir edebileceğimiz firmalar bu fuarın katılımcıları arasında Bu şirketler kaliteye yatırım yapan ve sağlık açısından önemli sertifikaları olan firmalar. Buradaki firmaların ortak noktası ise ürünlerinin yüksek oranda doğal ürünlerden oluşması.”

İtalya iç pazarının yıllık yaklaşık yüzde 5’lik bir büyüme oranı ile yüzde 10’luk bir büyüme oranına sahip olan Türkiye pazarından daha doygun olduğuna değinen Landi, “2022 yılında İtalya Türkiye’ye 94 milyon euro ihracat yapmış. Çok yüksek bir rakam olmasa da dinamiği çok iyi. Çünkü önceki seneye göre yüzde 44,5 artış söz konusu. 2023’de de talebin devam ettiğini gözlemliyoruz. Türkiye’nin İtalya’dan ithal ettiği başlıca ürünler makyaj ve cilt bakım ürünleri yüzde 48, saç bakım ürünleri yüzde 20 ve parfümyüzde18”dedi.

“Yeni teşvik programı için adım atacağız”

5 Temmuz 2022’de İtalyaTürkiye arasında hükümetler arasında gerçekleşen ikili zirveyi hatırlatan De Stefani, “Son derece önemli bir andı. Çünkü ekonomik ilişkilerimizde yeniden bir sıçrama yaşanmasına fırsat verdi. Tam da bu çerçevede İtalyan Ticaret Ajansı’nın Türkiye’deki teşvik programını da yeniden geliştirdik. Kendi ülkemizin tanıtım faaliyetlerinde de adımlar atmaya başladık.

Türkiye’de iki tane İtalyan ticaret odası var. Onlarla olan ilişkileri de sağlamlaştırdık. Türkiye ile ticari alışverişimizi daha da artırmak amacıyla İtalyan Ticaret Ajansı aracılığıyla yeni teşvik programı için de adım atacağız. Aynı zamanda önümüzde JETCO (Joint Economic and Trade Commission) da var. İlgili Türk makamlarıyla birlikte 2024 yılının ilk yarısında JETCO düzenlemeyi planlıyoruz. Bunun yanında bir iş forumunu da beraberinde organize etmek istiyoruz” diye konuştu.

“İtalyan mutfağını dünyaya tanıtacağız”

İki ülke arasındaki turizm ve gastronomi alanlarında da işbirliği ve ticaret hacminin gelişime açık olduğunu vurgulayan De Stefani, şöyle konuştu; “Tüm dünyada İtalyan mutfağı tanıtım haftasını 13- 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu sene İtalya, UNESCO’ya ‘İtalyan mutfağını somut olmayan kültür varlığı’ olarak kaydettirmek için başvuruda bulundu.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da İtalyan gastronomisini 360 derece ele alan etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu arada THY, İtalya’ya yeni uçuşlar başlattı. Turizm der demez benim aklıma bu uçuş sayıları geliyor. Bu da Türk vatandaşlarının İtalya’ya duyduğu ilginin net bir göstergesidir. Bu çerçevede İtalya’nın EXPO 2030’u ağırlamak üzere adaylığı da söz konusu. Expo’nun İtalya’da gerçekleşmesi Türkiye turizmi açısından da önemli bir fırsat oluşturacaktır.”