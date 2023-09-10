Türkiye Kart'ta pilot uygulama bitti, hedef 81 ilde kullanım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu, projedeki amaçlarının, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı 'takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulması'yla Türkiye Kart’ı her alanda devreye sokmak olduğunu ifade etti.

Ulaştırma bakanı Türkiye Kart’la ulaşım araçları, para transferleri ve alışverişte tek kartın kullanılabileceğini kaydetti.

Sözleşme süreçleri sürüyor

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konya’da teknik altyapı süreçleri tamamlandı. İstanbul'da yeni havalimanı metro hattı entegrasyonu da hazır. Kayseri Büyükşehir, Yozgat ve Gümüşhane Belediyeleri ile sözleşme süreci bitti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar hedefimiz 6 ilde projeyi devreye sokmak.

TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak. İlerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörler, sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Türkiye Kart Projesi ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getirecek. Vatandaşlarımız daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek."

Türkiye Kart nedir, özellikleri nelerdir?

Yıl sonunda 6 ilde kullanılacak Türkiye Kart, toplu ulaşım ile POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı işyerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.

Ayrıca, PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.