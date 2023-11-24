Türkiye-Rusya ticaret hacmi bu yıl da 65 milyar $'ı aşacak

Dinamiği koruyacağız" dedi. Buravov, Türkiye-Rusya ticaret hacminde son 5-6 yıl içerisinde çok büyük sıçrama olduğunu, ticaret hacminin hemen hemen 3 misli arttığını söyledi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin aktif şekilde geliştiğini vurgulayan Buravov, şunları kaydetti: "İki ülkenin liderleri arasındaki düzenli diyalog devam etmekte. Buna paralel olarak bizim ekonomi bakanlığı kurumları seviyesinde düzenli temaslar yapılmakta. Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu'nun olağan toplantısı Ankara'da düzenlenecek.

Bu tür toplantılar iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine nasıl katkı sağlayacak, gelecekteki problemleri nasıl çözecek, mevcut potansiyeli daha iyi bir şekilde nasıl kullanacağız, bu tür konular görüşülecek." Rusya lideri Vladimir Putin tarafından "Türkiye'de bir doğalgaz merkezi oluşturulması" konusunun açıklandığını hatırlatan Buravov, Türkiye'de ilk nükleer enerji santrali yapımının devam ettiğini de anımsattı: "Birinci reaktör devreye girecek ve burada sadece yeni bir tesis kurmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'de yeni bir ekonomi dalı oluşturuluyor. Atom enerjisi ile ilgili olarak da atom enerjisinden daha geniş bir yelpazeden bahsediyoruz ve bu dalda çalışacak personelin, mühendisler, teknisyenler seviyesinde, eğitimi Rusya'da yapılıyor. Bu şekilde Türkiye'de nükleer enerjide çalışabilecek yeni bir mühendis kitlesi oluşturulacak."