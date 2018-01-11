Türkiye sanayi ürünü çeşitliliğinde AB yedincisi
AB ülkeleri üretim çeşitliliği bakımından karşılaştırıldığında, Almanya ilk sırada yer alırken bu ülkeyi Fransa ve İtalya izledi. Türkiye ise 7. sırada yer aldı.
Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa Birliği'nde (AB) 7. sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumunun internet sitesinde yer alan duyura göre, "AB Sanayi Ürün Listesi"nde toplam 3 bin 836 ürün çeşidi bulunuyor.
AB ülkeleri üretim çeşitliliği bakımından karşılaştırıldığında, Almanya sanayi ürünü listesindeki toplam 3 bin 559 çeşitle ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 3 bin 444 ürünle Fransa ve 3 bin 389 ürünle İtalya izledi. Listedeki ürünlerin 2 bin 982'sini üreten Türkiye ise ürün çeşitliliğinde AB ülkeleri arasında 7. sırada yer aldı.
İmalat sanayisinde 2016 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,3'ünü oluşturduğu görüldü. Orta-yüksek teknoloji grubunun payı ise yüzde 25,2'de kaldı.
Yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin yüzde 42,5'ini eczacılığa ilişkin ilaçların, yüzde 18,7'sini de tüketici elektroniği ürünleri imalatının oluşturduğu kayıtlara geçti.
Kaynak: AA