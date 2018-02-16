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Türkiye, 'sefalet'te 5'inci sırada

Bloomberg’in Les Miserables endeksi açıklandı. 2015’te 9’uncu olan Türkiye, hızlı tırmanışını sürdürerek endekste 5’inci sıraya çıktı.

Türkiye, 'sefalet'te 5'inci sırada
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Kerim ÜLKER

Yükselen işsizlik, artan enflasyon, hızla hissedilen pahalılık... İşte Sefiller Endeksi’nin en önemli parametreleri. Dünyanın önde gelen iş dünyası yayınlarından biri olan Bloomberg’in Les Miserables (Sefiller) adını verdiği endeksi açıklandı. 2015’te 9’uncu olan Türkiye, hızlı tırmanışını sürdürdü ve bu yıl 5’inci sıraya yükseldi.

Bloomberg’in endeksine göre dünyanın en sefil ülkesi geçen yıl gibi yine Venezuela oldu. Venezuela'nın endeks puanı 1872. İkinci sıradaki Güney Afrika ise 33.1 puana sahip. Arjantin 27.1 puan ile üçüncü olurken, dördüncü Mısır’ın puanı 26.4.

Türkiye, komşu Yunanistan ile 5’inciliği paylaşıyor. İki ülkenin puanı 20.6. Yedinci sırada Ukrayna’nın yer aldığı listede ilk 10 sıradaki diğer ülkeler İspanya, Brezilya, Suudi Arabistan. Türkiye geçen yıl 7’nci sıradaydı. Bir anlamda Türkiye iki yılda iki sıra birden yükselmiş oldu.

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İlk sırada Tayland var. Bu ülkeyi Singapur, Japonya, İsviçre, Tayvan, İsrail ve İzlanda izliyor. İlk 10 arasında yer alan diğer ülkeler ise Norveç, Güney Kore, Danimarka ve Hong Kong.

Sıra                           Ülke Puanı            2017 sırası

1 Venezuela                1872                        1

2 Güney Afrika             33.1                        4

3 Arjantin                      27.1                        3

4 Mısır                           26.4                        2

5 Türkiye                       20.6                        7

6 Yunanistan               20.6                         6

7 Ukrayna                    17.8                         5

8 İspanya                    17.3                          8

9 Brezilya                    15.8                          9

10 Suudi Arabistan    15.4                         14

Son dakika sefalet endeksi

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