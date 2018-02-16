Türkiye, 'sefalet'te 5'inci sırada

16 Şubat 2018

Kerim ÜLKER

Yükselen işsizlik, artan enflasyon, hızla hissedilen pahalılık... İşte Sefiller Endeksi’nin en önemli parametreleri. Dünyanın önde gelen iş dünyası yayınlarından biri olan Bloomberg’in Les Miserables (Sefiller) adını verdiği endeksi açıklandı. 2015’te 9’uncu olan Türkiye, hızlı tırmanışını sürdürdü ve bu yıl 5’inci sıraya yükseldi.

Bloomberg’in endeksine göre dünyanın en sefil ülkesi geçen yıl gibi yine Venezuela oldu. Venezuela'nın endeks puanı 1872. İkinci sıradaki Güney Afrika ise 33.1 puana sahip. Arjantin 27.1 puan ile üçüncü olurken, dördüncü Mısır’ın puanı 26.4.

Türkiye, komşu Yunanistan ile 5’inciliği paylaşıyor. İki ülkenin puanı 20.6. Yedinci sırada Ukrayna’nın yer aldığı listede ilk 10 sıradaki diğer ülkeler İspanya, Brezilya, Suudi Arabistan. Türkiye geçen yıl 7’nci sıradaydı. Bir anlamda Türkiye iki yılda iki sıra birden yükselmiş oldu.

En mutlusu Uzakdoğu Asya

Gelelim en mutlu ülkelere...

İlk sırada Tayland var. Bu ülkeyi Singapur, Japonya, İsviçre, Tayvan, İsrail ve İzlanda izliyor. İlk 10 arasında yer alan diğer ülkeler ise Norveç, Güney Kore, Danimarka ve Hong Kong.

Sıra Ülke Puanı 2017 sırası

1 Venezuela 1872 1

2 Güney Afrika 33.1 4

3 Arjantin 27.1 3

4 Mısır 26.4 2

5 Türkiye 20.6 7

6 Yunanistan 20.6 6

7 Ukrayna 17.8 5

8 İspanya 17.3 8

9 Brezilya 15.8 9

10 Suudi Arabistan 15.4 14