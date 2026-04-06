Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Rekor için kritik toplantılar başlıyor

Türkiye, bu yıl ihracatta öncelikli ülkeler arasına aldığı Suriye ile ticari ilişkileri büyütmek için yoğun bir diplomasi ve ekonomi trafiği yürütüyor. İki ülke arasında yeni rekorlara zemin hazırlayacak toplantıların peş peşe yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Suriye’de 8 Aralık 2024’te eski rejimin devrilmesinin ardından Türkiye ile bu ülke arasındaki ticari ilişkiler yeni bir döneme girdi. Bu süreçte taraflar, sanayi, ulaştırma, enerji ve ticaret başta olmak üzere pek çok alanda işbirliğini genişletmeye odaklandı.

Siyasi temasların artmasıyla birlikte ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla karşılıklı görüşmeler de hız kazandı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve güvenlik başlıklarının yanı sıra ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

JETCO toplantısı ve yatırım forumu düzenlenecek

İşbirliğini ileri taşımak amacıyla yarın Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin (JETCO) ilk dönem toplantısı yapılacak. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar eş başkanlık edecek.

Toplantı çerçevesinde ayrıca iş dünyasının katılımıyla Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu da gerçekleştirilecek. Forumda enerji, inşaat, sağlık, gıda, tarım, hayvancılık, lojistik, eğitim ve tekstil sektörlerinden temsilcilerin ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra lojistik, bankacılık ve müteahhitlik alanlarında paneller düzenlenecek.

İhracatta rekor beklentisi

Yürütülen temasların iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da güçlendirmesi ve ticaret hacminde yeni zirvelere kapı aralaması öngörülüyor. Suriye, bu yıl Türkiye’nin "ihracatta hedef ülke" listesine dahil edildi.

İhracat yüzde 60 arttı

Son dönemde Türkiye’nin Suriye’ye ihracatında dikkat çeken artış yaşandı. 2025 yılında ihracat, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 yükselerek 2,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara çıktı. Geçen yıl ihracatta 232,7 milyon dolarla “değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni” grubu ilk sırada yer aldı.

Bu yılın ilk aylarında ise artış eğilimi sürdü. Eski rejimin yıkılmasının ardından 2025’in ilk iki ayında ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre 356,6 milyon dolardan yüzde 47,5 artışla 526,2 milyon dolara yükseldi.

Bu yılın ilk iki ayında ise ihracat, yıllık bazda yüzde 26,7 artarak 666,7 milyon doları geçti. Bu rakam, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2013’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Söz konusu dönemde ihracatta 72,7 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ile bunların aksam ve parçaları” ilk sırada yer aldı.