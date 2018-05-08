Türkiye yerli oyunlardan 700 milyon dolar kazandı

08 Mayıs 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyanın dört bir yanında ilgi gören oyunlara imza atan Türk oyun geliştiricilerin, ihracatta yakaladıkları başarıyı artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Oyun geliştirme sektörünün, ortaya koyduğu projelerle bir yandan oyunseverlerin beğenisini kazanırken diğer taraftan dış ticarette fark yarattığını vurgulayan Zeybekci, "Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektör, 2016’da bir önceki yılki ihracatını yüzde 25 artırarak 500 milyon dolar rakamına ulaştı. Bu, sektörün ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. Türk oyun geliştiricilerin oyunlarına artan ilgi, mevcut oyunlara yenilerinin eklenmesiyle geçen yıl yeni ihracat rekoruna imza atıldı. Sektörün ihracatı 2017’de bu kez yüzde 40 artarak 700 milyon dolara ulaştı." diye konuştu.

Sektörün ihracatta her yıl yeni rekorlara imza attığına dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti.

"Türk oyun geliştiricileri 2023 yılına yönelik 2,5 ile 10 milyar dolar arası ihracat hedefini de koruyor. Türkiye’den çıkan oyunlar yakaladıkları ihracat başarısının yanında geçen yıl birçok prestijli uluslararası yarışmadan ödülle döndü. Art arda ihracat rekorları kıran sektör, bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Bizler de Ekonomi Bakanlığı olarak oyun yazılım sektörüne yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz."

"Oyunlar ülkeye döviz kazandırıyor"

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin de Türkiye’de geliştirilen oyunlara uluslararası alanda gösterilen ilginin artarak sürdüğünü söyledi.

Erkin, mevcut oyunların yeni sürümlerinin, bunun yanında ciddi bir takipçi kitlesine ulaşan bireysel geliştirici ve oyun şirketlerinin yeni oyunlarının tüm dünyada merakla beklendiğini ifade etti.

Uluslararası alandaki bu ilgiyi ülkeye döviz kazandıran bir faaliyete dönüştürmekten mutlu olduklarını dile getiren Erkin, hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Sektörün son dönemde ciddi bir ivme kazandığına işaret eden Erkin, bunda oyun geliştirme sektörüne yönelik desteklerin önemli katkısı olduğunu vurguladı.

Bu süreçte başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlardan destek gördüklerini ifade eden Erkin, "Bu desteklerden söz ederken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Halil Bader Arslan’a özel teşekkür etmemiz gerekiyor. Kendileri her ihtiyaç duyduğumuzda kapılarını açtılar, karşı karşıya kaldığımız güçlerin aşılmasında hep yanımızda oldular." dedi.

"Sektör de insan kaynağı ihtiyacı da büyüyor"

Erkin, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin global oyun pazarından aldığı payı artırmak için çaba göstereceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Satışlarımızın yüzde 90'dan fazlası yurt dışına. Bu anlamda istikrarlı şekilde büyüyoruz. Ekonomik faaliyetlerin yanında sektörün gelişimi en önemli gündem maddemiz. Bunun için neler yapılması gerektiği konusunda ilgili kurumlarla temaslarımız, attığımız adımlar var. Kamuoyunun sektöre bakışını değiştirmek, nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması için çaba gösteriyoruz. Sektör ve firmalarımız büyüdükçe insan kaynağı ihtiyacımız da büyüyor. Öyle ki öğrenimleri süresince oyun geliştirmenin çeşitli alanlarına yönelik çalışmış, somut işlere imza atmış herkese sektörde kapılar açık. Bundan sonra hem sektörümüzü büyütmeye hem de ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine çalışacağız."

Kaynak: AA