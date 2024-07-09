Türkiye'de 8 Temmuz'da 1 milyon 94 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 94 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 97 bin 468 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile doğal gaz ve yüzde 15,9 ile rüzgar santralleri izledi.
AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 969 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 717 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye, dün 7 bin 322 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 732 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.