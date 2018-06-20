Türkiye'de çalışanlar iş değiştirmeye sıcak bakmıyor

20 Haziran 2018

İnsan kaynakları seçme, yerleştirme ve danışmanlık şirketi Randstad'ın Türkiye dahil olmak üzere 34 ülkeden, 18-65 yaş aralığında, haftada en az 24 saat çalışan kişilerle gerçekleştirdiği Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması Raporu yayımlandı.

Rapora göre iş değiştirme eğilimi yüzde 16 ile en az Türkiye'de. Çoğunlukla yeni bir iş arayışına girmeyen Türklerin ancak bir teklif gelirse değerlendirebilecekleri raporda yer aldı. Çalışanların işlerine olan memnuniyetlerinin de ölçüldüğü çalışmada yüzde 84 ile Meksika en üst sırada yer alırken, Türkiye yüzde 75, Japonya ise yüzde 50 ile çalışanların işlerinden en az memnun olduğu ülke olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca raporda iş değişiminin en fazla Hindistan’da, en az Lüksemburg ve Romanya'da olduğu gözlemlendi.

Farklı yaş gruplarıyla çalışmaya sıcak bakılıyor

2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin ortaya koyduğu sonuçlardan biri de çalışanların şirket içerisinde farklı yaş gruplarından olan insanların birbirlerini ve şirketi pozitif yönde etkileyeceklerini düşünmeleri. Türkiye'de yüzde 88'lik bir oranla hakim olan bu düşünce, globalde ise çalışanların yüzde 86'sını oluşturuyor. Dünyada çalışanların yüzde 85’i farklı yaş grupları ile çalışmanın yaratıcı fikir ve çözümler üretmeyi sağladığını söylerken bu oran Türkiye’de yüzde 92. Dünyada çalışanların yüzde 31'i kendi kuşağından ya da yaş grubundan olmayan iş arkadaşlarıyla çalışmayı zor bulurken bu oran Türkiye'de yüzde 40'la globalin önüne geçiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 83’ü, ilham verdiği sürece yöneticisinin yaşının önemli olmadığına inanıyor. Dünyada çalışanların yüzde 69'u kendisiyle aynı yaşta veya kendinden daha büyük yöneticiler ile çalışmak istediklerini belirtirken, bu oran Türkiye'de yüzde 77 ile dünya ortalamasının üzerinde. Türkiye'de ayrıca çalışanların yüzde 74'ü yöneticilerin, çalışanlarının kariyerlerini önemsediğini düşünüyor.

Sosyal medya etkileşimi dünya genelinden fazla

Raporda öte yandan çalışanların sosyal medya ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerine dair sayısal veriler de sunuluyor.

Dünya genelindeki çalışanların yüzde 61'inin arkadaşlarıyla sosyal medyada etkileşimde oldukları gözlemlenirken, bu oran yöneticiler söz konusu olduğunda yüzde 35'e düşüyor. Türkiye’de ise durum globalin oldukça üstünde, çalışanların yüzde 82’si iş arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinde iletişim halindeyken, yöneticilerle olan etkileşim yüzde 56 olarak raporda gözlemleniyor.