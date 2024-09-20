Türkiye'de en yüksek öz sermaye karlılığı madencilikte

TÜİK ve Merkez Bankası'nın ortaklaşa yürüttüğü "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasına göre, 2023 yılı itibarıyla 17 sektörde sınıflandırılan 1 milyon 62 bin 328 firmada, 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor.

Bu sektörlere ait bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde geçen yıl 13 sektördeki firmalar ortalamada kar ederken 4 sektördekiler ise yılı zararla kapattı.

Öz sermaye karlılığı en yüksek 'madencilik'

Sektörler, öz sermaye karlılığına göre incelendiğinde "madencilik ve taş ocakçılığı" sektöründeki firmaların ortalamasının en yüksek orana sahip olduğu görülürken, firmaların ortalama öz sermaye karlılığı ise yüzde 36 olarak hesaplandı.

Madencilik ve taş ocakçılığını yüzde 31 ile 'bilgi ve iletişim', yüzde 24 ile 'imalat', yüzde 21 ile 'toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' takip etti.

4 sektördeki firmalar yılı zararla kapattı

2023 mali tablolarına göre 4 sektördeki firmaların ortalamada zarar ettiği görüldü.

Sektörler içinde 2023'te ortalamada en fazla zarar eden sektörün yaklaşık 103,3 milyar lira ile gayrimenkul olduğu görüldü. Bu sektörü 11,6 milyar lira ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, 8,5 milyar lirayla ulaştırma ve depolama, 5,4 milyar lirayla eğitim izledi.