Türkiye'de her 10 kadından altısının geliri yok!

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, İstanbul'da 'Sürdürülebilirlik Raporu'nun açıklandığı toplantıya katıldı.

Bezircioğlu buradaki konuşmasında, Türkiye'de yoksulluk oranının 2023'te yüzde 13,9 olduğunu belirterek "Dünyaya kıyasla daha iyi durumdayız. Evet ama yapacak çok da işimiz olduğunu biliyoruz." dedi.

'Kadınların yüzde 65'inin geliri yok'

KAGİDER yönericisi, Türkiye'de çalışma yaşındaki kadın nüfusunun sadece yüzde 35,8'nin iş gücünde olduğunu belirterek "Bir diğer deyişle kadın nüfusunun yüzde 65'inin herhangi bir geliri yok" dedi.

Bezircioğlu şöyle devam etti: "Türkiye'de 2 kadından 1'inin banka hesabı yok. Finansal kapsayıcılık kadınların kendi özgürlüğünü kazanması için çok önemli, sürdürülebilir bir gelecek için kaçınılmaz. KAGİDER olarak gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde insana yakışır iş ve ekonomik büyümeyi hedefliyor, dolayısıyla kadın yoksulluğunun azalmasına önemli bir katkı veriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Biz de kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla bunun yanı sıra üstümüze düşen bu sorumluluklara neler yaptığımızı irdelemek ve 22 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin 17 hedefe ulaşması yolunda katkımızı, etkimizi ölçmeye ve raporlamaya karar verdik."