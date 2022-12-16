Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre de yüzde 14,8 düşüş gösterdi. Ekimde 102 bin 660 konut satılmıştı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83'e geriledi.

Buna göre, Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı. Konut satışları ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 277 bin 659 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde yabancılara satılan konut sayısı ise 6 bin 83 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 17,4 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 olarak hesaplandı.