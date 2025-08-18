Türkiye’de 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Hükümet kanadı şimdiye kadar iki zam teklifinde bulundu.

İlk teklifte 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 4 zam önerildi.

İkinci teklifte ise bu oranların dışında taban aylığa 1000 lira zam önerisi geldi.

Beklenti ve teklif arasında uçurum var

Memur-Sen ise memur ve memur emeklisi maaşlarının çok düşük kaldığını belirterek, 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam bekliyor.

Aradaki makas devasa olunca Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve diğer birçok sendika iş bırakma eylemi başlattı.

Sendikalar taleplerinin karşılanmaması halinde ise grev ve genel direnişe gideceklerini duyurdu.

Peki Türkiye’de memurların grev hakkı var mı?

Konuya ilişkin sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Erdursun, memurların toplu sözleşme haklarının bulunduğunu fakat grev hakkına sahip olmadıklarını anımsattı.

Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

1- Türkiye’de memurların grev hakkı yoktur.

2- Anayasa’nın 53. maddesi memurlara yalnızca toplu sözleşme hakkı tanır.

3- 4688 sayılı yasa da grev hakkını değil, yalnızca toplu sözleşme düzenini içerir.

4- Memurların talepleri hükümetle yapılan toplu sözleşme görüşmeleri üzerinden yürütülür.

5- Uyuşmazlık halinde konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gider; kararları bağlayıcıdır.

6- Fiili grev ya da iş bırakma, hukuken geçerli sayılmaz.

7- Böyle bir durumda memurun işe gelmediği günler için maaş kesintisi yapılır.

8- Ayrıca disiplin cezaları uygulanabilir: uyarı, kınama, maaş kesme, hatta daha ağır cezalar.

9- Buna rağmen sendikalar, zaman zaman sembolik iş bırakma eylemleri yapmaktadır.

10- Sonuç olarak memurlar için “grev” bir hak değil, ancak sendikal eylem biçimidir; yasal koruması yoktur.