Türkiye'de yılın otomobili belli oldu
OGD tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasında birinciliği Hyundai IONIQ Hybrid kazandı.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen 'Türkiye’de Yılın Otomobili' yarışması sonuçlandı.
76 otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenen 'yılın otomobili' ödülünü Hyundai IONIQ Hybrid kazandı.
Geçtiğimiz yıl aynı ödül Renault Megane Sedan'ın bir önceki yıl ise Skoda Superb'in olmuştu.
Yarışmanın ilk etabında; 23 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller şu kriterlere göre belirlendi: “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı”
Finale kalan otomobiller ve puanlama şu şekilde:
- Hyundai IONIQ 3820
- Peugeot 5008 3340
- Skoda Kodiaq 2980
- BMW 5 Serisi 2340
- Volkswagen Polo 2260
- Volvo XC60 2260
- Ford Fiesta 2000