Türkiye'deki 56 bin ATM'de nakit sıkıntısı: Şikâyetler artıyor

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Türkiye'de ATM'lerden para çekmek isteyen vatandaşlar, cihaz arızaları ve nakit yetersizliği nedeniyle başka ATM'lere yönelmek zorunda kalıyor. Alternatiflerin sınırlı olduğu ilçelerde tek bir ATM'nin devre dışı kalması, vatandaşların hesaplarındaki paraya erişimini güçleştiriyor. Artan nakit çekim tutarları ve cihazların fiziksel kapasitesi ise sorunun önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

1500'ü aşkın şikâyet: En büyük sorun nakit yetersizliği

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre Temmuz 2026 itibarıyla 56 bin 814 ATM bulunuyor. Ancak ATM'lerde yaşanan arızalar, nakit yetersizliği ve para sıkışması, haftada 1500'ü aşkın şikâyete konu oluyor.

Özellikle maaş ödeme dönemlerinde nakit ihtiyacının artması, ATM'lerin daha yoğun kullanılmasına neden oluyor. Vatandaşlar, para bulunmayan veya arızalanan cihazlar nedeniyle işlemlerini tamamlayamıyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle ATM'lerden çekilmek istenen nakit tutarları da artıyor. Buna karşılık cihazların fiziksel banknot kapasitesi aynı hızda büyümüyor.

ATM'lerde bulunan nakit, yüksek tutarlı işlemler nedeniyle daha kısa sürede tükenebiliyor. Cihazların daha sık doldurulması ise nakit taşıma, güvenlik, personel ve saha operasyonu maliyetlerini artırıyor.

ATM'de para kalmazsa vatandaş ne yapıyor?

ATM'lerin nakit talebini karşılayamaması, vatandaşları başka cihazlara yöneltiyor. Ancak bu durum özellikle alternatif ATM sayısının az olduğu yerleşim yerlerinde daha büyük sorun yaratıyor.

Tek bir ATM'ye bağımlı bölgelerde cihazın arızalanması veya parasının tükenmesi, vatandaşların başka bir noktaya gitmesini gerektiriyor.

Bu durumdan özellikle emekliler ve maaşlarını nakit olarak kullanan vatandaşlar etkileniyor.

Başka bir ATM'ye ulaşmak için yapılan yolculuk hem zaman kaybına hem de ulaşım masrafına neden oluyor.

Para hesaba geçmiyor, banknot sıkışıyor

ATM kullanıcılarının karşılaştığı sorunlar yalnızca nakit yetersizliğiyle sınırlı değil.

İşlem sırasında paranın cihazda kalması, donanımsal arızalar, banknotların fiziksel durumu ve para sayma mekanizmasındaki problemler de şikâyetlere neden oluyor.

Özellikle para yatırma ve çekme işlemlerinde yaşanan aksaklıklar, vatandaşların mağduriyetine yol açabiliyor.

Para yatırırken tutarın hesaba geçmemesi veya para çekme işlemi sırasında hesabın borçlandırılmasına rağmen nakdin teslim edilmemesi, öne çıkan tüketici şikâyetleri arasında bulunuyor.

Aynı ATM'de üç kez sorun yaşanması şikâyet nedeni

ATM'lerde tekrarlanan arızalar da tüketicilerin gündeminde… Aynı ATM'de üç kez üst üste para çekme işleminin gerçekleştirilememesi veya işlemin sonuçlandırılamaması, tekrarlayan hizmet aksaklığı olarak şikâyet konusu olabiliyor.

Tüketici dernekleri, ATM'lere ilişkin şikâyetlerin düzenli olarak takip edilmesini ve tekrarlanan problemlerde mağduriyetleri giderecek mekanizmaların işletilmesini istiyor.