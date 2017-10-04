"Türkiye'deki işletmelerin yüzde 95'i aile şirketi"

04 Ekim 2017

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 95'ini aile şirketlerinin oluşturduğunu belirterek, bu şirketlerin ortalama ömrünün 25 yıl olduğunu ve sadece yüzde 3'ünün dördüncü kuşağa geçebildiğini söyledi.

Sabancı, Sabancı Holding tarafından düzenlenen "Aile Şirketlerine Küresel Bakış" konferansında yaptığı açılış konuşmasında, aile şirketlerinin sadece Türkiye ekonomisinde değil, dünya ekonomisinde de önemli bir yerde bulunduğunu bildirdi.

Aile şirketlerinin dünya ekonomisinde her geçen gün daha da önemli hale geldiğini dile getiren Sabancı, 2025 yılı itibarıyla dünyadaki en büyük şirketlerin yüzde 40'ını aile şirketlerinin oluşturmasının beklendiğini aktardı.

Sabancı, Aile İşletmeleri Derneği verilerine göre halihazırda Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 95'ini aile şirketlerinin oluşturduğunu kaydederek, "TÜİK ve İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Türkiye'de aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl. Bu aile şirketlerinin sadece yüzde 30'u ikinci kuşağa, yüzde 12'si üçüncü kuşağa geçebiliyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise yüzde 3'te kalıyor." diye konuştu.

Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve bugün hala devam eden işletme sayısının sadece 69 olduğu vurgulayan Sabancı, Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan istikrarlı gelişimi için aile şirketlerinin uzun ömürlü olması gerektiğini söyledi.

Sabancı, tüm dünyada aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü nesil temsilcilerinin en iyi okullarda eğitim gördüğünü belirterek, ancak teknolojinin hızıyla birlikte bilginin de hızla değiştiğini ve geliştiğini anlattı.

Güler Sabancı, genç nesil yöneticilerin, işlerini geliştirmeleri için aldıkları eğitimin yanı sıra yenilikleri de yakından takip etmesi, rekabet ortamında kendisini sürekli güncellemesi, eğitime ve öğrenime açık olması gerektiğini dile getirdi.

"Aile şirketleri iki önemli konuyla karşı karşıya"

Sabancı, bunların yanı sıra aile şirketlerinin iki önemli konu ile karşı karşıya olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan birincisi kurumsallaşma, ikincisi ise, şirketin gelecek nesillere aktarılması. Başarılı kurumlar da başarılı insanlar gibidir. Başarılı insanların değişmez ortak noktaları var; Dünyaya bakış açıları, araştırmaları, yapıcı ve çözüm odaklı olmaları, kaynaklarını iyi planlamaları, yeniliklere ve ömür boyu öğrenmeye açık olmaları... Yaşam grafiklerini başarılı bir şekilde yükselten şirketlerde de aynı özellikleri görüyoruz. Başarılı şirketler; uzmanlardan destek alan, danışan, araştıran, akıl alan, çözüm odaklı yaratıcı yaklaşımı olan, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, iyi planlayanlardır."

"Aile şirketleri dünyaya açılmalı"

Sabancı, gelecek nesillere aktarımı sürdürülebilir kılmanın en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, aile şirketlerinin her zaman gelişme odaklı bir zihniyeti benimsemesi gerektiğini, bu nedenle mevcut yöneticilere ve yeni nesil, yeni katılan yöneticilere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Güler Sabancı, "Türkiye'nin dünya ekonomisinde söz sahibi olması için aile şirketlerine, bu şirketlerin nesilden nesile aktarılarak büyümesine ve dünyaya açılmasına ihtiyacı var." dedi.

Kaynak: AA