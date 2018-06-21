Türkiye'den ABD'ye 300 milyon dolarlık misilleme

21 Haziran 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'ye yönelik gümrük tedbirleri kapsamında, 22 ürüne 300 milyon dolarlık vergi getirdiklerini açıkladı.

ABD'ye yönelik gümrük tedbirleri hakkında NTV'nin sorularını yanıtlayan Zeybekci, "ABD tüm dünyaya diye başlattığı demir çelik ve alüminyumda ek vergi getirdi. Biz kendileriyle temas ettik. Bir türlü yüz yüze görüşemedik. Biz ABD ile dış ticaret fazlası vermiyoruz. İkincisi 1 milyar 180 milyon dolar çelik ihracatı yaparken ABD'den 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Savunma harcamaları itibariyle Türkiye bölgedeki olumsuzluklar sebebiyle en çok savunma harcaması yapmak zorunda olan ülke.

Bunu kendileriyle makul seviyelerde görüşmelerle halletmeye çalıştık olmadı. Onlar bize toplam yük olarak ilave gümrük vergisi tutarı 260 milyon dolar civarında. Biz de 300 milyon dolarlık ABD ürünlerine gümrük vergisi şeklinde hareketimiz oldu. Bugün yürürlüğe girdi. 22 ayrı ürün grubunda" dedi.

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