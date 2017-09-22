Türkiye'den Avrupa'ya otomotiv satışı azaldı

22 Eylül 2017

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Ağustos Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı ocak-ağustos döneminde yüzde 4,3 büyüyerek 12 milyon 170 bin 599 adet seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 18,9 ile Hırvatistan da, yüzde 18,1 ile Bulgaristan da yüzde 16,1 ile Litvanya'da görüldü. İrlanda yüzde 10,7 ile satışların en çok düştüğü pazar olurken, onu yüzde 2,4 ile İngiltere izledi. Türkiye, yılın ilk 8 ayında yüzde 2,52 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

Ağustosta yüzde 4,7'lik artış

Otomotiv pazarı geçen ay 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,7 büyüyerek 1 milyon 61 bin 702 adet seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay en yüksek satış artışı yüzde 28,1 ile İzlanda, yüzde 25,3 ile Litvanya, yüzde 21,6 ile Yunanistan da görüldü.

Ağustosta satışlar en çok yüzde 21,4 ile İrlanda da düştü. Satışlar Danimarka da yüzde 11,9, Belçika da yüzde 6,6 geriledi. Diğer düşüş yaşanan ülkeler arasında İngiltere, Romanya, Hırvatistan ve Çekya yer aldı.

Hafif ticari pazarı yüzde 4,3 büyüdü

İlk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 yükselişle 1 milyon 335 bin 785 adede ulaştı.

Söz konusu dönemde en yüksek artış yüzde 27,3 ile Slovenya da yüzde 19,8 ile Finlandiya da, yüzde 18,7 ile Yunanistan da görüldü. Macaristan da yüzde 14,9 düşüş görülürken, bu oran İrlanda da yüzde 1,2, Slovakya da yüzde 6,2 şeklinde gerçekleşti. Danimarka, Letonya, İngiltere, Polonya ve Çekya da da düşüş yaşandı.

Türkiye, ilk 8 ayda yüzde 1,46 azalışla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Ağustosta hafif ticari araç pazarı yüzde 0,3 büyüdü ve 129 bin 884 adede yükseldi. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Bulgaristan yüzde 57,4, Litvanya yüzde 56,1 ve Slovenya yüzde 34,9 oranlarıyla yer aldı.

Geçen ay en fazla düşüş yüzde 37 ile Slovakya da, yüzde 29,1 ile Macaristan da ve yüzde 26,5 ile Hırvatistan da yaşandı. İrlanda, İtalya, İsveç, Danimarka, Letonya, Avusturya, Finlandiya ve Almanya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. .

Kaynak: AA