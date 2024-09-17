Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı? TÜİK rakamları açıkladı

TUİK, 2024 Ağustos ayı konut satışına ilişkin istatistikleri açıkladı.

Yabancılara konut satışı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 düşüşe geçerek 2 bin 257 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,0 azalarak 15 bin 68 oldu.

Öte yandan ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.

En çok konutu Ruslar aldı

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.