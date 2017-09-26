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Türkiye'den ithalata ilave vergi

Mısır, aralarında Türkiye'ninde olduğu bazı ülkelerden inşaat demiri ithalatına ilave gümrük vergisi uygulamasını 2 ay uzatma kararı aldı.

Türkiye'den ithalata ilave vergi
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Mısır sanayi ve ticaret bakanlığı, Türkiye, Çin ve Ukrayna'dan ithal inşaat demirinden alınan ek gümrük vergisi uygulamasının süresinin iki ay uzatıldığını açıkladı.

Çin menşeli ürünler için yüzde 17, Türk menşeli ürünler için yüzde 10-19 ve Ukrayna menşeli ürünler için yüzde 15-27 olarak belirlenen gümrük vergisi yerli üretimi korumak için haziranda devreye alınmıştı.

Haziranda devreye alınan ilave gümrük vergisi uygulamasının 6 Aralık'ta sona ermesi bekleniyordu.

Kaynak: Reuters

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