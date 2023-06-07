Türkiye’den KKTC'ye 9.5 milyar TL kredi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası andlaşmaya göre, 6.4 milyar TL'lik hibe nitelikli kredinin 3.89 milyar TL'si altyapı ve reel sektör projelerine, 2.3 milyar TL'si savunmak ödeneklerine ve 200.1 milyon TL'si de faaliyet ödeneklerine yönlendirilecek.

Toplam 9.5 milyar TL kredinin 3.1 milyar TL'lik bölümünün ise 1.6 milyar TL'si cari bütçe açığı, 1.3 milyar TL'si reform destekleme ödeneği ve 200 milyon TL'si de kamu sektöründe diğer harcamalar için kullanılacak.