Türkiye’den yönetilen BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi her yıl yüzde 10’u aşan büyüme hedefliyor

Avrupa’nın lider ev aletleri üreticisi BSH’nin dört ana yönetim bölgesinden biri olan Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) Nisan 2020’den bu yana Türkiye’den yönetiliyor.

Bölgenin 2022 yılındaki performansı ve gelecek hedeflerine ilişkin olarak BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher ve BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman sözcülüğünde bir basın toplantısı düzenlendi.

130 ülkeyi ve 4,6 milyar kişilik bir nüfusu kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi hakkında önce genel bir değerlendirmede bulunan Klötscher, ”Burası içinde büyük çeşitlilikler ve ayrı dinamikler barındırıyor. Aynı zamanda büyüme potansiyeliyle önemli fırsatlar da sunuyor. Bölgenin mevcut orta sınıf nüfusu 1,7 milyar. Bu popülasyonun 2025 yılında 3,2 milyara çıkması bekleniyor.

Genel olarak dünya ortalamasının üzerinde büyüme oranlarına sahip ülkelerden oluşan bölgede; Hindistan, Vietnam, Bangladeş gibi yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 9 olması beklenen ülkeler bulunuyor” diye konuştu.

Klötscher, bölgenin hem global ekonomiden kaynaklanan hem de bölgesel zorlukları bulunduğuna dikkat çekerek, “Global enflasyonun etkileri ve pandemi sonrası hammadde sıkıntısı devam ediyor. Bu pazarlardaki siyasal ve ekonomik belirsizlikler yerel para birimlerinde değer kaybına neden olabiliyor. Yine de beklenti, dünya gayri safi yurt içi hasılasından 2022 yılında yüzde 58 pay alan bu ülkelerin bu oranı 2027’de yüzde 61’e çıkaracağı yönünde” dedi.

Gelişen Pazarlar Bölgesinin artan pazar payı

Rudolf Klötscher’in, BSH’nin gelişen pazarlardaki performansına ilişkin değerlendirmesinde paylaştığı bilgilere göre, BSH REM, önceki yıllarda sektör ortalamasından hızlı bir büyüme gösterdi. Gelecek yıllarda da bu büyümeyi sürdürmek için elverişli bir konumda bulunuyor. Sektörün 2017-2021 arasında büyüme ortalaması yüzde 4 iken, yüzde 10’luk bir büyüme oranı elde etti.

Halihazırda 4 ülkedeki 11 fabrikasında 9 milyon birim üretim kapasitesine sahip şirket, stratejik konumlanmasına ve yerel tüketim için yerel üretim yaklaşımına bağlı olarak yeni üretim merkezleri hayata geçiriyor. Hindistan’da soğutucu ürünlerine odaklanan fabrika ve Mısır’da pişirici ürünleri odağında devreye alınacak fabrika somut örnekler arasında.

Konuyla ilgili detayları paylaşan Klötscher, “Ülkelerin kültürel farklılıklarına bağlı ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bunlara hizmet eden yeni ürünler çıkarıyoruz. Kendi mağazalarımız ve online satış kanallarımızın yanı sıra iştiraklerimiz aracılığıyla da dağıtım kanalımızı büyütüyor, ulaştığımız kitleyi büyütüyoruz” dedi.

Her yıl yüzde 10’dan fazla büyüme

Büyüme hedeflerini de paylaşan Rudolf Klötscher’in verdiği bilgilere göre, yüzde 4 olan sektör ortalamasının üzerindeki büyüme performansını korumayı amaçlayan BSH REM, 2021-2027 döneminde her yıl yüzde 10’dan fazla büyüme oranını yakalamayı amaçlıyor.

Rudolf Klötscher, “Büyüyen bir bölgede, ihtiyaçları artan ve değişen tüketicilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Yeni üretim merkezlerimizi hayata geçirerek sağlayacağımız kapasite artışı, dijital dönüşüm odağında yürüttüğümüz çalışmalar, ülke pazarlarına özel geliştirdiğimiz ürünlerimiz, yerel tedarikçilerle yürüttüğümüz çalışmalar, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımız sayesinde 2027 hedeflerimizi rahatlıkla yakalayarak pazardaki güçlü konumumuzu sürdüreceğimize inancım tam” diye konuştu.

BSH’nin sürdürülebilirlik odağında yürüttüğü çalışmalara da değinen Klötscher, çevre koruma, sosyal sorumluluk ve döngüsel iş modellerini içeren kapsamlı bir bakış açısına sahip olduklarını belirtti. Klötscher’in aktardığına göre, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak üzere 2020 yılından bu yana tüm üretim merkezlerinde karbon nötr olan BSH, doğrudan ve dolaylı olarak sebep olduğu karbon salımlarının 2030 yılına kadar yüzde 15 azaltılmasını hedefliyor. Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ise gençlere yönelik projeleriyle tüm bölgede geleceğe yatırım yapan BSH, Türkiye’de Kodluyoruz Derneği ile başlattığı Makers of Tomorrow (Geleceği Kodlayanlar) projesiyle gençlere STEM alanında eğitimler sağlıyor. Bunun yanında liseler, üniversiteler ve akademisyenler ile yakın iş birliği içinde olan şirket, 2022 yılında sadece Türkiye’de 10 üniversiteden yaklaşık 200 öğrenci ve 20 akademisyeni üretim merkezlerinde ağırladı. Bu ziyaretlerde öğrenciler dijital dönüşüm süreçleri, Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik konularında uygulamaları yerinde görme fırsatı yakaladı.

“Türkiye’ye 1,3 milyar Euro yatırım yaptık”

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman ise, inovasyonlarıyla müşterilerinin evdeki yaşamını iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek, bir yandan dijitalleşme, bağlantılılık (connectivity) ve kolay kullanım odağında çalışmalar yürütürken diğer yandan gelişmekte olan pazarların ihtiyaçlarına özel inovasyonları hayata geçirdiklerini aktardı.

Türkiye’nin benzersiz satış kanalı yapısıyla Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin belkemiği olduğunu vurgulayan Sedef Ataman, “BSH Türkiye olarak 2 bini aşkın özel satış mağazamızla pazardaki en büyük iki oyuncudan biriyiz. Türkiye’nin 17’nci en büyük sanayi üretim merkezine sahibiz. En fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında 14’üncü sırada bulunuyoruz. Türkiye’de faaliyete başladığımızdan bu yana 1,3 milyar Euro tutarında yatırım ile ülkenin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağladık” diye konuştu.