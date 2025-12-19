Türkiye–Endonezya tarım ticaretinde engel kalktı: 16 ürünün ihracatının önü açıldı

Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerini aşmayı hedefleyen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi kapsamında Endonezya’ya yönelik önemli bir teknik engelin kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GATE Projesi çerçevesinde hedef ülkeler arasında yer alan Endonezya’ya tarım ürünleri ihracatında laboratuvar kayıt süreçleri ele alındı. Yaş meyve ve sebze ihracatı kapsamındaki analizlerde görevli 14 laboratuvarın kayıtlarının süresinin 23 Nisan 2025 itibarıyla sona ermesi üzerine, kayıt yenileme başvuru ve onay süreçleri Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda başarıyla tamamlandı.

2028 sonuna kadar geçerli olacak

Bu kapsamda gerekli teknik bilgiler Endonezya yetkili makamlarına iletildi. Yürütülen temaslar sonucunda Endonezya Karantina Otoritesi tarafından "Endonezya yetkili makamlarına iletilmiş; yürütülen temaslar neticesinde Endonezya Karantina Otoritesi tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Test Laboratuvarlarının Kaydına ilişkin 2025/6047 sayılı Karar" yayımlanmıştır. Anılan Karar'ın 9 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdiği ve 9 Aralık 2028 tarihine kadar geçerli olacağı bildirilmiştir" denildi.

16 ürünün işlemleri tamamlandı

Kararla birlikte; üzüm, elma, kayısı, avokado, incir, kiraz, buğday, mısır ve mısır unu, portakal, fındık, bezelye, kuru üzüm, limon, erik, yeşil ve siyah çay ile domates olmak üzere toplam 16 ürün için 14 laboratuvarın Endonezya nezdindeki kayıt işlemleri tamamlandı. Böylece Türkiye’den Endonezya’ya tarım ve gıda ürünleri ihracatının güvenli, kesintisiz ve öngörülebilir şekilde sürdürülmesinin önü açılmış oldu.